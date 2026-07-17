Экономика

Банки обязали раскрывать условия денежных переводов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Совет Федерации одобрил закон, который заставляет банки рассказывать клиентам об условиях платежных услуг. Информацию о переводах через Систему быстрых платежей и электронных средствах платежа теперь разместят в отделениях и на сайтах. Исключение — электронные кошельки и другие инструменты для перевода электронных денег. Требования к размещению (порядок, способ, форма, сроки) установят стандарты деятельности кредитных организаций.

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