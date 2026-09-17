Экономика

Банк России проверяет дефолт «Евротранса» на признаки инсайда

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Банк России изучает дефолт «Евротранса» по облигациям, в том числе на признаки манипулирования рынком и инсайда. Об этом журналистам рассказал зампред регулятора Михаил Мамута, его слова приводит Frank Media.

«Ту работу, которую Банк России должен делать в рамках своих полномочий, мы делаем», — заверил Мамута (цитата по Frank Media).

Накануне глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов призвал парламент расследовать дефолт «Евротранса». По его словам, он произошел несмотря на высокий рейтинг, позитивную отчетность и наличие авторитетных независимых директоров. Швецов считает, что этот случай угрожает всему рынку цифровых финансовых активов и облигаций.

Проблемы с выплатами купонов по облигациям начались у «Евротранса» в марте. Через полгода компания допустила фактический дефолт по всем выпускам долговых бумаг. С 18 сентября акции «Евротранса» перейдут на третий уровень листинга Мосбиржи, их также включат в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

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