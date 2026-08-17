Банк России приобрел юани на 6 млрд рублей

Как передает ТАСС, Банк России купил на внутреннем рынке юани с расчетами 14 августа на 6 млрд рублей. Это следует из данных на сайте регулятора.

Предыдущий объем покупки валюты с расчетами 13 августа также составил 6 млрд рублей.

Операции покупки и продажи иностранной валюты Банк России проводит в валютной секции Мосбиржи в инструменте «юань — рубль».