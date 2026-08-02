Атаки на энергообъекты повышают волатильность рынка — ОПЕК+

Мониторинговый комитет ОПЕК+ выразил обеспокоенность ростом нападений на объекты энергетической инфраструктуры, сообщает mk.ru. Участившиеся атаки, по мнению организации, создают дополнительные риски для стабильности мирового энергорынка.

Восстановление поврежденных объектов до проектной мощности требует серьезных финансовых и временных затрат. Это, как отмечается, ухудшает доступность энергоресурсов для конечных потребителей.

Комитет также указал на угрозы безопасности энергопоставок, включая сбои на морских маршрутах. Такие факторы усиливают волатильность и затрудняют усилия ОПЕК+ по стабилизации сектора.

Организация подтвердила намерение поддерживать баланс спроса и предложения и защищать морские пути. Ранее сообщалось о возможном согласовании повышения уровня добычи нефти участниками альянса.