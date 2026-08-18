Аренда жилья в Петербурге подорожает на 30% из-за концерта Канье Уэста

В Петербурге из-за октябрьского концерта Канье Уэста посуточная аренда жилья может подорожать на 25–30%. Больше всего цены вырастут в районах около «Газпром-Арены», прогнозируют аналитики «Циан» и «Этажей».

Сейчас средняя цена посуточной аренды — около 5 тыс. рублей за однушку и 8 тыс. за двушку. Октябрь — традиционно низкий сезон, предложение на рекордных уровнях, спрос ниже ожидаемого. Часть собственников поднимут цены на 10–15%, другие — воздержатся. Бюджетные варианты будут разбирать ближе к дате концерта.

Главный аналитик «Циан» Алексей Попов заявил ТАСС, что масштабные мероприятия обычно приводят к росту расценок на 25–30%. В «Этажах» уточнили, что ставки вырастут не сразу, а по мере приближения к концерту. Спрос сконцентрируется рядом с местом проведения — «Газпром-Ареной».

Эксперты AREA полагают, что на элитную аренду мероприятие значимо не повлияет: этот сегмент долгосрочный, состоятельные гости предпочитают отели, а большинство зрителей из соседних регионов приедут на машинах и вряд ли останутся ночевать. Концерт запланирован на октябрь 2026 года, билеты стоили от 9 тыс. до 160 тыс. рублей, и почти все были раскуплены сразу.