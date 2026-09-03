Экономика

Андрей Костин ожидает плавного снижения ключевой ставки

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Андрей Костин ждет, что Банк России продолжит плавно снижать ключевую ставку. Глава ВТБ считает, что ставка больше повышаться не будет.

В интервью «Вестям» на полях ВЭФ банкир заявил, что на ближайшем заседании ЦБ паузы не будет. Он также не ожидает сохранения текущего уровня.

«Да, мы хотели бы видеть немножко более активные шаги Центрального банка. Думаю, они будут достаточно осторожными», — отметил Костин.

Он добавил, что снижение продолжится постепенно, а вверх ставка уже не пойдет.

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