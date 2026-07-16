Экономика

Аналитики повысили прогноз инфляции на 2026 год до 6,2%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Экономисты повысили прогноз инфляции на 2026 го...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Экономисты пересмотрели ожидания по инфляции и ключевой ставке на ближайшие годы, следует из макроэкономического опроса Банка России. Прогноз по инфляции на 2026 год повышен с 5,3% до 6,2%. На 2027 год показатель ожидается на уровне 4,6% вместо 4,4%, на 2028-й — 4,1% против 4%. Достичь целевого уровня в 4% аналитики прогнозируют лишь к 2029 году.

Одновременно скорректированы ожидания по средней ключевой ставке. В 2027 году она может составить 12,2% (ранее 10,6%), в 2028-м — 10% (ранее 9%), в 2029-м — 8,6% (ранее 8,1%). На 2026 год прогноз по ставке повышен до 14,5% с 14,1%.

В июне годовая инфляция ускорилась до 6,02%. За месяц потребительские цены выросли на 0,87%, с начала года — на 4,19%. Наибольший вклад в рост цен внесло подорожание топлива и плодоовощной продукции, отметил руководитель центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков.

Ранее Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Регулятор допустил, что бюджетная политика может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем закладывалось в апрельском сценарии.

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