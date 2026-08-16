Экономика

Альфа для алгоритмов становится короткоживущей — эксперты о трендах финтеха

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Альфа — рыночная неэффективность, на которой зарабатывают алгоритмы, — становится всё более короткоживущей. К такому выводу пришли участники дискуссии о трендах инвестирования в новом выпуске проекта «Сделаем финтех». По словам специалиста платформы для алгоритмического трейдинга Ziplime от «Финама» Вячеслава Арбузова, собрать качественный алгоритм, способный приносить стабильный доход в долгой перспективе, реально, но ключевая сложность — сокращение срока жизни альфы.

Ещё одна проблема — переобучение математических моделей: когда параметров много, а данных мало, модель разрушается. Арбузов пояснил, что это вопрос не к ИИ, а к математике и структуре финансового рынка. При этом, по мнению спикеров, человеческая работа по поиску альфы никуда не денется, но ИИ теперь может выполнять значительную часть этой работы.

Финансовый рынок движется к агентной экономике, где ИИ-помощники взаимодействуют с агентами платформ и поставщиками продуктов, считают эксперты. Сооснователь компании «Викинг» Рамиз Курбанов на примере собственной платформы пояснил, что внедрение агентов — это технический этап после формализации задачи. Он допустил, что в будущем ИИ-агенты разных платформ смогут взаимодействовать друг с другом. Участники обсудили и риски: схожие алгоритмы у большинства участников могут привести к однородному поведению, зато рациональность решений может повыситься.

Курбанов также обратил внимание на демократизацию доступа к бирже: сейчас трейдером можно стать «по щелчку пальца», но многие не отличают заявку от сделки. Директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков добавил, что в ближайшие полгода важным станет вопрос осознанности и доверия. Финансовая грамотность и концентрация требуются от любого частного инвестора, особенно когда технологии упрощают доступ, но не отменяют рисков.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Султан Брунея снял все титулы с невестки за грубое поведение

Новости России

7 часов назад

Татарстанские геймеры могут оформить подписку МТС на «Мир танков» и «Мир кораблей»

самое хорошее средство от борщевика

Кулинария

день назад

Борщ теряет яркий цвет из-за одной ошибки: простой прием сохраняет его насыщенно-красным

Не у нас

9 часов назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

фотосессия с лошадьми в Новосибирске

Не у нас

9 часов назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Технологии

день назад

Kingdom Hearts IV выйдет в конце 2027 года и получит мир по «Тайне Коко»

Кулинария

16 часов назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Кулинария

день назад

Тесто для пирожков получается тяжелым из-за одной ошибки: простое правило делает его воздушным
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане 18 августа ожидаются дожди и потепление до 25 градусов

18 августа в Татарстане ожидаются дожди, грозы ...

Кулинария

59 минут назад

Макароны смешиваю с яйцом и сыром: вчерашний гарнир превращается в завтрак за 10 минут

Новости России

6 часов назад

С начала июля «киберсемья» отразила около 5 млн мошеннических звонков, направленных клиентам Билайна

Технологии

час назад

Механическая сила переключает диоксетан на новый путь распада

Технологии

2 часа назад

«Бомбора» начала принимать предзаказы на книгу о Demon's Souls
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
3 дня назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных

Новости Татарстана

2 часа назад

Студотряды РТ собрали почти 1 млн рублей на «Дне ударного труда»

Технологии

2 часа назад

Rebel Wolves обновила системные требования The Blood of Dawnwalker

Кулинария

3 часа назад

Котлеты больше не жарю сразу после замешивания фарша: 20 минут меняют их текстуру
Не платите за то, что не пригодится: рассказыва...
Интересное в Казани
5 дней назад

Не платите за то, что не пригодится: рассказываем, где в Казани покупают стройматериалы без переплаты