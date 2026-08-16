Альфа для алгоритмов становится короткоживущей — эксперты о трендах финтеха

Альфа — рыночная неэффективность, на которой зарабатывают алгоритмы, — становится всё более короткоживущей. К такому выводу пришли участники дискуссии о трендах инвестирования в новом выпуске проекта «Сделаем финтех». По словам специалиста платформы для алгоритмического трейдинга Ziplime от «Финама» Вячеслава Арбузова, собрать качественный алгоритм, способный приносить стабильный доход в долгой перспективе, реально, но ключевая сложность — сокращение срока жизни альфы.

Ещё одна проблема — переобучение математических моделей: когда параметров много, а данных мало, модель разрушается. Арбузов пояснил, что это вопрос не к ИИ, а к математике и структуре финансового рынка. При этом, по мнению спикеров, человеческая работа по поиску альфы никуда не денется, но ИИ теперь может выполнять значительную часть этой работы.

Финансовый рынок движется к агентной экономике, где ИИ-помощники взаимодействуют с агентами платформ и поставщиками продуктов, считают эксперты. Сооснователь компании «Викинг» Рамиз Курбанов на примере собственной платформы пояснил, что внедрение агентов — это технический этап после формализации задачи. Он допустил, что в будущем ИИ-агенты разных платформ смогут взаимодействовать друг с другом. Участники обсудили и риски: схожие алгоритмы у большинства участников могут привести к однородному поведению, зато рациональность решений может повыситься.

Курбанов также обратил внимание на демократизацию доступа к бирже: сейчас трейдером можно стать «по щелчку пальца», но многие не отличают заявку от сделки. Директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков добавил, что в ближайшие полгода важным станет вопрос осознанности и доверия. Финансовая грамотность и концентрация требуются от любого частного инвестора, особенно когда технологии упрощают доступ, но не отменяют рисков.