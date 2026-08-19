Экономика

Акции Unitree закрыли первый день торгов ростом на 460%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Китайская компания Unitree, специализирующаяся на человекоподобных роботах, в дебютный день торгов на Шанхайской фондовой бирже завершила сессию с повышением котировок на 460% к цене размещения. К закрытию акции стоили 845 юаней, при этом в течение дня рост достигал 600%.

Цена первичного размещения составляла 150,8 юаня ($22,36) за бумагу. До начала торгов капитализация оценивалась примерно в $9 млрд, однако уже в первые минуты она временно превысила $59 млрд, что позволило компании войти в число самых дорогих в Китае.

Как сообщает Financial Times, высокий спрос вызван широкой узнаваемостью бренда: роботы Unitree регулярно участвуют в новогодних шоу, танцуя, прыгая и боксируя перед многомиллионной телеаудиторией.

Накануне размещения Unitree представила человекоподобного робота Superman, способного развивать скорость до 12,66 метра в секунду.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

Новости России

день назад

Татарстанцы стали чаще пользоваться почтовыми сервисами

черные жуки похожие на тараканов в доме

Не у нас

день назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Новости России

2 дня назад

Владельцы Samsung и Xiaomi чаще других подключают ускорение мобильного интернета

ремонт одежды питер в Санкт-Петербурге

Кулинария

день назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Не у нас

7 часов назад

Mash: Украина грозит ударами по фурам с продуктами на границе РФ и Беларуси

Не у нас

день назад

Российские операторы стали открывать зарубежные сервисы без VPN

Кулинария

день назад

Яичница получается резиновой из-за одной привычки: сковороду нужно выключать раньше, чем кажется

Кулинария

22 часа назад

Макароны смешиваю с яйцом и сыром: вчерашний гарнир превращается в завтрак за 10 минут
Новости Татарстана
8 часов назад

Промпарки «Арский» и «Турбина» получат 304 млн на развитие инфраструктуры

На развитие промпарков «Арский» и «Турбина» нап...

Технологии

40 минут назад

TikTok добавит денежные переводы в личных сообщениях

Интересное в Казани

день назад

Дом влияет на уровень стресса: квиз из пяти вопросов для жителей Казани, которые хотят выбрать интерьер без дизайнера

Новости Казани

час назад

ТЮЗ вернулся домой: как изменился театр после масштабной реконструкции

Кулинария

час назад

Подсохший батон не выбрасываю: заливаю яйцом и получаю завтрак с хрустящей корочкой
Татарстан вошел в топ-5 регионов по льготной ип...
Новости Татарстана
19 часов назад

Татарстан вошел в топ-5 регионов по льготной ипотеке в июле

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане за десять лет благоустроили 450 общественных пространств

Технологии

2 часа назад

Школьный проект Стива Джобса 1968 года выставлен на торги

Новости Казани

2 часа назад

В Казани предложили включить крышные котельные в программу капремонта
МТС представила онлайн-игру об инклюзии и борьб...
Новости России
6 дней назад

МТС представила онлайн-игру об инклюзии и борьбе со стереотипами