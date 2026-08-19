Акции Unitree закрыли первый день торгов ростом на 460%

Китайская компания Unitree, специализирующаяся на человекоподобных роботах, в дебютный день торгов на Шанхайской фондовой бирже завершила сессию с повышением котировок на 460% к цене размещения. К закрытию акции стоили 845 юаней, при этом в течение дня рост достигал 600%.

Цена первичного размещения составляла 150,8 юаня ($22,36) за бумагу. До начала торгов капитализация оценивалась примерно в $9 млрд, однако уже в первые минуты она временно превысила $59 млрд, что позволило компании войти в число самых дорогих в Китае.

Как сообщает Financial Times, высокий спрос вызван широкой узнаваемостью бренда: роботы Unitree регулярно участвуют в новогодних шоу, танцуя, прыгая и боксируя перед многомиллионной телеаудиторией.

Накануне размещения Unitree представила человекоподобного робота Superman, способного развивать скорость до 12,66 метра в секунду.