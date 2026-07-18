Акции «Транснефти» взлетели почти на 7% на новости о дивидендах

Привилегированные акции «Транснефти» подскочили на 6,93% за минуту — до ₽1228,8 за бумагу. Причина — совет директоров рекомендовал дивиденды в ₽204,17 на акцию, что дает доходность 17% по текущим ценам. Рост замедлился к вечеру до 3,16%, акции торговались около ₽1180. Росимущество утвердило выплату за 2025 год. Последний день покупки под дивиденды — 17 июля. Предыдущие дивиденды за 2024 год составили ₽198,25 с доходностью 13,2%. Компания руководствуется распоряжением правительства о выплате не менее 50% нормализованной чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль «Транснефти» за 2025 год снизилась на 21,4% — до ₽226 млрд из-за повышения налога на прибыль с 20 до 40% и убытка от обесценения активов. Аналитики ожидали дивиденды около ₽188–200 на акцию. Иван Таскин из «Вектор Капитал» оценивал нормализованную прибыль в ₽290 млрд и прогнозировал выплату около ₽200. Сергей Кауфман из «Финама» давал диапазон ₽180–190. В «БКС Мир инвестиций» понизили целевую цену акций с ₽1700 до ₽1500, взгляд «нейтральный».