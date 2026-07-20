Экономика

Акции Ozon рухнули на 11% после атаки дронов на склады Wildberries

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Утром 20 июля акции Ozon обвалились на 11,09% — до 2626,5 рубля за бумагу. Причина — атака беспилотников на логистические центры Wildberries в Тамбовской области и Электростали, которая произошла в ночь на 18 июля.

Падение началось еще в субботу, но тогда Мосбиржа ограничила динамику котировок 3% — акции уперлись в планку на уровне 2870 рублей. С закрытия субботы снижение составило 8,5%.

Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин связал распродажи с негативной реакцией инвесторов на атаку. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Ozon — крупная платформа для онлайн-торговли, работающая в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Узбекистане, Китае и Турции. В сентябре 2025 года компания завершила редомициляцию в Россию и зарегистрировалась в специальном административном районе на острове Октябрьский.

В первом квартале 2026 года выручка Ozon выросла на 49% — до 300,9 млрд рублей, а чистая прибыль составила 4,5 млрд рублей против убытка годом ранее. Оборот с учетом услуг увеличился на 36% — до 1,14 млрд рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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