Экономика

Акции ЛУКОЙЛа выросли на 4% после публикации отчетности

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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После выхода отчетности по МСФО за первое полугодие акции ЛУКОЙЛа перешли к росту и подорожали примерно на 4%, до района 4480 рублей. Ранее в ходе торгов бумаги опускались до 4236,5 рубля.

Согласно отчету компании, чистая прибыль, относящаяся к акционерам, выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 430,9 млрд рублей. Выручка увеличилась на 8% — до 2,06 трлн рублей.

Инвестбанкир Евгений Коган оценил свободный денежный поток (FCF) в 519 млрд рублей. По его словам, при выплате 100% FCF на дивиденды дивиденд может составить 885 рублей на акцию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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