Акции «Газпрома» обновили минимум за 17 лет

Котировки «Газпрома» на Мосбирже опустились ниже 90 рублей впервые с ноября 2008 года. В ходе торгов 15 июля цена акций падала до 89,52 рубля, что стало минимальным значением почти за 17 лет. С начала 2026 года бумаги подешевели более чем на 30 рублей.

Падение произошло после публикации в The Wall Street Journal, где со ссылкой на источники сообщалось о требованиях китайской стороны по проекту «Сила Сибири-2». По данным издания, Пекин настаивает на поставках газа по внутрироссийским ценам, что сделало бы экспорт убыточным.

В России стоимость газа для внутреннего рынка субсидируется за счет экспортной выручки. Новый контракт с Китаем ранее рассматривался как фактор поддержки акций «Газпрома». Российские чиновники заявляют, что переговоры продолжаются, однако сроки не называются. Китайская сторона, по информации СМИ, избегает обсуждения этой темы.