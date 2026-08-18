Экономика

Акции ДВМП подскочили на 18,2% после одобрения сделки с DP World

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

В ходе торгов 18 августа акции ПАО «Дальневосточное морское пароходство» выросли на 18,2% до 67,63 рубля. Котировки поднялись после того, как правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила создание совместного предприятия «Росатома» и портового оператора DP World из ОАЭ.

В новую структуру арабский партнёр внесёт акции FESCO и денежные средства. В пресс-службе «Росатома» подтвердили, что стороны завершают согласование юридически обязывающей документации, но детали из-за коммерческой чувствительности не раскрываются.

Подготовка к партнёрству идёт давно: ещё в апреле 2026 года сделку по развитию Севморпути согласовала Федеральная антимонопольная служба, о чём ранее сообщал «Абирег». Для проекта в декабре 2025 года создано ООО «Глобальная логистика», которое возглавила директор по развитию бизнеса «Росатома» Екатерина Ляхова.

Инвесторы восприняли новость позитивно, несмотря на убыток ДВМП по МСФО за 2025 год в 3,16 млрд рублей, который стал следствием санкций ЕС. Из-за этого компания отказалась от дивидендов. Аналитики полагают, что рост акций имеет техническую основу: для закрепления успеха котировкам нужно стабилизироваться выше 65 рублей, после чего возможен возврат к годовому максимуму в 80,72 рубля.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Султан Брунея снял все титулы с невестки за грубое поведение

Гид по Казани

день назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

фото клопов домашних фото крупно в диване

Кулинария

день назад

Борщ теряет яркий цвет из-за одной ошибки: простой прием сохраняет его насыщенно-красным

Не у нас

9 часов назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

ремонт утюга браун в Екатеринбурге

Не у нас

9 часов назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Технологии

день назад

Kingdom Hearts IV выйдет в конце 2027 года и получит мир по «Тайне Коко»

Кулинария

16 часов назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Кулинария

день назад

Тесто для пирожков получается тяжелым из-за одной ошибки: простое правило делает его воздушным
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане 18 августа ожидаются дожди и потепление до 25 градусов

18 августа в Татарстане ожидаются дожди, грозы ...

Кулинария

59 минут назад

Макароны смешиваю с яйцом и сыром: вчерашний гарнир превращается в завтрак за 10 минут

Интересное в Казани

8 часов назад

Дом влияет на уровень стресса: квиз из пяти вопросов для жителей Казани, которые хотят выбрать интерьер без дизайнера

Технологии

час назад

Механическая сила переключает диоксетан на новый путь распада

Технологии

2 часа назад

«Бомбора» начала принимать предзаказы на книгу о Demon's Souls
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
3 дня назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных

Новости Татарстана

2 часа назад

Студотряды РТ собрали почти 1 млн рублей на «Дне ударного труда»

Технологии

2 часа назад

Rebel Wolves обновила системные требования The Blood of Dawnwalker

Кулинария

3 часа назад

Котлеты больше не жарю сразу после замешивания фарша: 20 минут меняют их текстуру
Вторичный рынок все увереннее конкурирует с пе...
Новости России
6 дней назад

Вторичный рынок все увереннее конкурирует с первичным – исследование Домклик и Центра финансовой аналитики