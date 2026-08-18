Акции ДВМП подскочили на 18,2% после одобрения сделки с DP World

В ходе торгов 18 августа акции ПАО «Дальневосточное морское пароходство» выросли на 18,2% до 67,63 рубля. Котировки поднялись после того, как правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила создание совместного предприятия «Росатома» и портового оператора DP World из ОАЭ.

В новую структуру арабский партнёр внесёт акции FESCO и денежные средства. В пресс-службе «Росатома» подтвердили, что стороны завершают согласование юридически обязывающей документации, но детали из-за коммерческой чувствительности не раскрываются.

Подготовка к партнёрству идёт давно: ещё в апреле 2026 года сделку по развитию Севморпути согласовала Федеральная антимонопольная служба, о чём ранее сообщал «Абирег». Для проекта в декабре 2025 года создано ООО «Глобальная логистика», которое возглавила директор по развитию бизнеса «Росатома» Екатерина Ляхова.

Инвесторы восприняли новость позитивно, несмотря на убыток ДВМП по МСФО за 2025 год в 3,16 млрд рублей, который стал следствием санкций ЕС. Из-за этого компания отказалась от дивидендов. Аналитики полагают, что рост акций имеет техническую основу: для закрепления успеха котировкам нужно стабилизироваться выше 65 рублей, после чего возможен возврат к годовому максимуму в 80,72 рубля.