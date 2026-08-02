18% независимых АЗС Ленобласти приостановили работу

В Ленинградской области временно прекратили работу около 18% независимых АЗС. Сложнее всего ситуация в Лодейнопольском и Подпорожском районах, сообщил «ДП» директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев.

Приостановка заправок объясняется не техническими неполадками, а экономикой: выросли биржевые цены, а мелкооптовые закупки для независимых сетей ограничены. Из-за этого дизель у частников стоит от 100 рублей за литр, тогда как крупные сети продают его по 80 рублей. Внебиржевое топливо, по информации Российского топливного союза, предлагается небольшими объёмами по ценам в 1,5–2 раза выше биржевых индикаторов.

По словам Прокофьева, повышение цен — вынужденная мера для покрытия убытков, а топливо по приемлемой цене есть только на АЗС «Газпром нефти», «Роснефти» и «Лукойла». Президент РТС Евгений Аркуша направил на прошлой неделе письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. В документе, с которым ознакомился «ДП», указано, что частные заправки не получают нефтепродукты с НПЗ вертикально интегрированных компаний: те отгружают топливо в первую очередь на собственные станции.

Аркуша рассказал, что на бирже независимые АЗС могут закупить горючее лишь теоретически: предоплаченные сделки затягиваются или расторгаются. Владелец частной сети в Ленобласти на условиях анонимности сообщил, что закупает топливо на заводе по 100 тысяч рублей за тонну. В начале лета такая цена пугала, но сейчас она уже радует, потому что цены наконец начали снижаться, и есть надежда, что к сентябрю ситуация наладится.