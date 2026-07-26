Водитель Камаза не признает вину в гибели подростка в Лаишево

Водитель грузовика, сбившего 15-летнего подростка на электросамокате в Лаишевском районе, не признает свою вину. Мужчина считает, что ответственность за трагедию лежит на самом ребенке. Об этом заявил отец погибшего.

Днем 9 июня из кузова Камаза вылетели металлические столбы. Они наехали на подростка, который двигался на электросамокате. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Отец погибшего утверждает: водитель не раскаивается и перекладывает вину на сына. По словам мужчины, его ребенок просто оказался не в то время не в том месте. Родитель намерен добиваться справедливости в суде.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все детали происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.