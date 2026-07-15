Криминал

Водитель без номеров протащил гаишника на капоте 2 км

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

20-летний житель Татарстана получил 4 года колонии за то, что наехал на автоинспектора и протащил его на капоте два километра. Инцидент произошел 28 марта 2026 года: сотрудники ГАИ остановили Mercedes-Benz S350 без номеров. Водитель отказался от медосвидетельствования и попытался скрыться. Полицейский оказался на капоте и не мог сойти — машина ехала не меньше двух километров. Нарушителя задержали после преследования. Суд признал его виновным в применении насилия к представителю власти.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Редкий астрологический момент уже близко: пять знаков зодиака вступят в период больших перемен

Гид по Казани

день назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин

таракан и прусак в чем разница

Новости России

день назад

Пенсионный стаж будут считать иначе: новый закон изменил правила для миллионов россиян

Интересное в Казани

2 дня назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40

ремонт увлажнителей воздуха в Уфе

Новости России

день назад

«Ветеран труда» дает важные льготы в 2026 году: как оформить звание без ошибок и отказов

Гороскопы

14 часов назад

Деньги, траты и важное решение: астролог предупредила один знак зодиака о сложном периоде

Технологии

19 часов назад

Почему в современных смартфонах несъемные аккумуляторы

Кулинария

11 часов назад

Забудьте про магазинные напитки: 2 лимона и литр воды превращаются в идеальный домашний лимонад

Польза

22 часа назад

Жёлтый пластик снова станет белым: 5 капель на ватный диск возвращают окнам свежий вид
Экономика
32 минуты назад

Инфляция в Татарстане разогналась до 7,26%, обогнав среднюю по России

Годовая инфляция в Татарстане в июне 2026 года ...

Технологии

час назад

Веб-приложение «Макса» для iOS установили 7 млн человек

Новости России

2 часа назад

Синоптики пересмотрели прогноз на конец лета: август и сентябрь принесут неожиданные изменения

Технологии

2 часа назад

Microsoft исправила почти 600 уязвимостей в Windows

Технологии

3 часа назад

Хакеры опубликовали чертежи крупнейшей АЭС Индии
ГигаЧат от Сбера научился распознавать эмоции п...
Технологии
58 минут назад

ГигаЧат от Сбера научился распознавать эмоции по голосу

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане обновят порядок действий при ЧС

Польза

4 часа назад

Ванная будет пахнуть свежестью всегда: одна хитрость с подставкой для унитаза экономит деньги

Технологии

4 часа назад

SlashGear: Ночная зарядка не повредит батарее современного смартфона
На развитие беспилотных авиасистем в Татарстане...
Технологии
3 часа назад

На развитие беспилотных авиасистем в Татарстане направили 2 млрд рублей