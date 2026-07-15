Водитель без номеров протащил гаишника на капоте 2 км

20-летний житель Татарстана получил 4 года колонии за то, что наехал на автоинспектора и протащил его на капоте два километра. Инцидент произошел 28 марта 2026 года: сотрудники ГАИ остановили Mercedes-Benz S350 без номеров. Водитель отказался от медосвидетельствования и попытался скрыться. Полицейский оказался на капоте и не мог сойти — машина ехала не меньше двух километров. Нарушителя задержали после преследования. Суд признал его виновным в применении насилия к представителю власти.