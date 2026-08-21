Криминал

В Татарстане уволили двух следователей МВД из-за преступной «волокиты»

Служба новостей Автор статьи
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В Лаишевском районе Татарстана разом лишились работы два следователя МВД — Ван-Си и ее начальница Гафарова. Как выяснила «Вечерняя Казань», увольнение стало следствием прокурорского представления: правоохранители затянули уголовное дело о ДТП, в котором пострадавший пассажир навсегда остался инвалидом.

Авария случилась 27 декабря 2023 года на трассе Столбище — Атабаево. «Гранта» под управлением Сергея Потапенко вылетела на встречную полосу и врезалась в «БМВ». 60-летний пассажир отечественной легковушки Валерий Шелуханов получил чудовищные травмы: открытый перелом ноги, инсульт, разрыв кишки. Два месяца он провел в РКБ, а позже у него развилось онкозаболевание. Потапенко отделался легче — его выписали через две недели.

Шелуханов начал добиваться справедливости, но следователь Ван-Си два года выносила отказные постановления. Прокуратура их отменяла, однако дело все равно довели до прекращения за истечением сроков давности. При этом на руках у следователя были все экспертизы, а сам Потапенко признавал вину. Потерпевший даже вспоминает, как водитель в пьяном виде обещал ему помощь через знакомых, но так и не помог.

Теперь обоих стражей порядка уволили. Вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за халатность решает Следственный комитет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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