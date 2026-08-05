Криминал

В Татарстане руководитель фирмы погасил более 28 млн рублей долга по налогам

Служба новостей Автор статьи
Руководитель татарстанской компании погасил бол...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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28 миллионов рублей налогов задолжал государству руководитель фирмы из Татарстана. Когда делом занялись следователи, бизнесмен быстро нашел деньги и полностью расплатился — уголовное дело прекратили.

По данным следствия, в 2022–2024 годах директор вносил в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных сделках с двумя контрагентами. Таким образом он уклонялся от уплаты НДС и налога на прибыль, а сумма неуплаты превысила 28 миллионов.

После возбуждения уголовного дела руководитель предприятия погасил задолженность в полном объеме, и дело закрыли.

Напомним, ранее татарстанский подрядчик «Роскосмоса» проиграл налоговый спор на 637,5 миллиона рублей. Межрегиональная инспекция ФНС провела проверку компании.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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