В Татарстане руководитель фирмы погасил более 28 млн рублей долга по налогам

28 миллионов рублей налогов задолжал государству руководитель фирмы из Татарстана. Когда делом занялись следователи, бизнесмен быстро нашел деньги и полностью расплатился — уголовное дело прекратили.

По данным следствия, в 2022–2024 годах директор вносил в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных сделках с двумя контрагентами. Таким образом он уклонялся от уплаты НДС и налога на прибыль, а сумма неуплаты превысила 28 миллионов.

После возбуждения уголовного дела руководитель предприятия погасил задолженность в полном объеме, и дело закрыли.

Напомним, ранее татарстанский подрядчик «Роскосмоса» проиграл налоговый спор на 637,5 миллиона рублей. Межрегиональная инспекция ФНС провела проверку компании.