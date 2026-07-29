В Нижнекамске школьница отдала курьеру семейные сбережения на 3 млн рублей

13-летняя школьница из Нижнекамска собрала семейные сбережения и драгоценности — и добровольно отдала их курьеру. Мошенник позвонил девочке, представился сотрудником Минцифры и убедил: её семья в опасности, нужно срочно передать ценности. Под влиянием страха подросток взяла деньги и украшения на 3 миллиона рублей, села в такси и поехала на встречу. Кодовое слово — «Зайчик». Когда родители узнали о пропаже, они обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело. Пока мошенники всё чаще используют детей: внушают, что близкие в опасности, и заставляют отдавать сбережения. Полиция призывает родителей обсуждать с детьми такие схемы и объяснять, что настоящие госслужащие так не действуют.