В Казани внедорожник вылетел на трамвайные пути, водитель погиб

В Казани внедорожник вылетел с дороги прямо на трамвайные пути. Водитель погиб — медики и очевидцы не смогли спасти мужчину. Как стало известно KazanFirst, авария произошла недалеко от остановки. Очевидцы в соцсетях рассказывают, что пытались открыть дверь и вытащить пострадавшего, но тщетно. Прибывшие врачи лишь констатировали смерть. На кадрах с места видно, что машина стоит на рельсах, рядом работают полицейские. Движение трамваев может быть затруднено. Личность погибшего устанавливается. Причины ДТП пока не называются. Смертельная авария произошла днем на одной из оживленных улиц Казани. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В соцсетях распространились фото с места аварии. На них видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. Сотрудники полиции опрашивают свидетелей. Обстоятельства ДТП выясняются.