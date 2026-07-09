В Казани в ходе рейда задержаны пять водителей-должников

В Казани сотрудники Госавтоинспекции совместно с судебными приставами провели рейд, направленный на поиск водителей, уклоняющихся от уплаты штрафов и других задолженностей. В результате были остановлены пять автомобилей. сообщает kazanonline24.ru.

За водителем Omoda числилось более 34 тысяч рублей долга по линии ГАИ. Владелец грузовика MAN не уплатил штрафы на 15 тысяч рублей. Водитель Daewoo Matiz задолжал свыше 91 тысячи рублей. А общая сумма долга водителя Hyundai Solaris по штрафам ГАИ превысила 166 тысяч рублей.

Все автомобили изъяты и помещены на специализированную стоянку. Госавтоинспекция Казани призывает своевременно оплачивать штрафы и предупреждает, что неуплата грозит серьезными последствиями, включая арест и изъятие транспорта.