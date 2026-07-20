В Казани ночью сгорел склад с овощами и фруктами

Ночью в Казани полыхал склад с овощами и фруктами. Огонь охватил тысячу квадратных метров — почти половину здания на улице 2-я Тихорецкая, 41.

Сообщение о пожаре поступило в 2:47. На место выехали 68 спасателей. Через полтора часа им удалось локализовать возгорание.

Склад был одноэтажным, размером 25 на 100 метров. Внутри всё заволокло дымом, горел и тлел утеплитель. К счастью, обошлось без пострадавших — никто не погиб и не пострадал.

Причину пожара сейчас устанавливают.