В Казани ночью сгорел склад с овощами и фруктами
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Ночью в Казани полыхал склад с овощами и фруктами. Огонь охватил тысячу квадратных метров — почти половину здания на улице 2-я Тихорецкая, 41.
Сообщение о пожаре поступило в 2:47. На место выехали 68 спасателей. Через полтора часа им удалось локализовать возгорание.
Склад был одноэтажным, размером 25 на 100 метров. Внутри всё заволокло дымом, горел и тлел утеплитель. К счастью, обошлось без пострадавших — никто не погиб и не пострадал.
Причину пожара сейчас устанавливают.
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