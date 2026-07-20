Криминал

В Казани ночью сгорел склад с овощами и фруктами

Служба новостей Автор статьи
Ночной пожар на складе с овощами и фруктами в К...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Ночью в Казани полыхал склад с овощами и фруктами. Огонь охватил тысячу квадратных метров — почти половину здания на улице 2-я Тихорецкая, 41.

Сообщение о пожаре поступило в 2:47. На место выехали 68 спасателей. Через полтора часа им удалось локализовать возгорание.

Склад был одноэтажным, размером 25 на 100 метров. Внутри всё заволокло дымом, горел и тлел утеплитель. К счастью, обошлось без пострадавших — никто не погиб и не пострадал.

Причину пожара сейчас устанавливают.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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