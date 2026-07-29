В Казани «домашний мастер» оставил без газа 15 квартир

В Казани 15 квартир в доме №18 по улице Солидарности остались без газа. Причина — жилец решил самостоятельно установить водонагреватель, и вода попала в газопровод. Пришлось экстренно отключать газоснабжение.

Теперь мужчине грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Кроме того, ему придется возместить газовой службе все расходы на ликвидацию аварии. Документы для возбуждения административного дела уже готовят.

Не повезло и жителям Лениногорска: там за сутки произошли три утечки газа. Без голубого топлива остались десятки квартир в домах №29А, №48 и №38 на улице Ленинградской. Газ вернут только после того, как проверят оборудование в каждой квартире.

Еще один инцидент — в поселке Уруссу Ютазинского района. Газ временно отключили по просьбе управляющей компании для проведения фасадных работ. Это произошло в доме №3 А по улице Пушкина.