Спиливают ножки и вырубают деревья: как вандалы портят парки Казани

Шесть унитазов, полсотни мыльниц, 40 дверных ручек — таким списком ущерба от вандалов в казанских парках поделились в мэрии. Цифры на «деловом понедельнике» озвучил председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров.

Больше всего достается модульным туалетам в сквере 100-летия строительной отрасли, парке Победы, парках «Континент», «Калейдоскоп», а также в ЖК «Светлая долина» и «Салават Купере». Вандалы бьют перегородки, ломают смесители и мусорные корзины.

В парке Победы хулиганы спиливают ножки у чугунных скамеек и повреждают элементы боевой техники. В «Калейдоскопе» выбивают детали игровых комплексов и вырубают свежевысаженные деревья.

Нарушителей вычисляют по камерам видеонаблюдения. Записи уже передают в правоохранительные органы — вандалам, похоже, не поздоровится.