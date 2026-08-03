Спиливают ножки и вырубают деревья: как вандалы портят парки Казани
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Шесть унитазов, полсотни мыльниц, 40 дверных ручек — таким списком ущерба от вандалов в казанских парках поделились в мэрии. Цифры на «деловом понедельнике» озвучил председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров.
Больше всего достается модульным туалетам в сквере 100-летия строительной отрасли, парке Победы, парках «Континент», «Калейдоскоп», а также в ЖК «Светлая долина» и «Салават Купере». Вандалы бьют перегородки, ломают смесители и мусорные корзины.
В парке Победы хулиганы спиливают ножки у чугунных скамеек и повреждают элементы боевой техники. В «Калейдоскопе» выбивают детали игровых комплексов и вырубают свежевысаженные деревья.
Нарушителей вычисляют по камерам видеонаблюдения. Записи уже передают в правоохранительные органы — вандалам, похоже, не поздоровится.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец