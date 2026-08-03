Криминал

Спиливают ножки и вырубают деревья: как вандалы портят парки Казани

Служба новостей Автор статьи
Вандалы в казанских парках повредили более 50 м...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Шесть унитазов, полсотни мыльниц, 40 дверных ручек — таким списком ущерба от вандалов в казанских парках поделились в мэрии. Цифры на «деловом понедельнике» озвучил председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров.

Больше всего достается модульным туалетам в сквере 100-летия строительной отрасли, парке Победы, парках «Континент», «Калейдоскоп», а также в ЖК «Светлая долина» и «Салават Купере». Вандалы бьют перегородки, ломают смесители и мусорные корзины.

В парке Победы хулиганы спиливают ножки у чугунных скамеек и повреждают элементы боевой техники. В «Калейдоскопе» выбивают детали игровых комплексов и вырубают свежевысаженные деревья.

Нарушителей вычисляют по камерам видеонаблюдения. Записи уже передают в правоохранительные органы — вандалам, похоже, не поздоровится.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

4 часа назад

Туристы ищут способы уехать с Куршской косы из-за дефицита автобусов

Гид по Казани

5 часов назад

Юные таланты: где ребёнок учится с интересом

почему дома заводятся клопы

Технологии

20 часов назад

Редактор How-To Geek советует не покупать смартфон в 2026 году

Интересное в Казани

3 дня назад

Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в Казани сразу заехать в готовую квартиру

устройство заезда на участок в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

«Верю, но в храм не пойду»: священник объяснил, почему это ошибка

Технологии

2 часа назад

Qwen3.8-Max от Alibaba стала доступна всем, веса откроют на следующей неделе

Новости России

7 часов назад

Подлый человек рядом: 3 признака, которые выдают его без слов

Новости Казани

день назад

Частные школы Казани просят до миллиона рублей за год обучения

Не у нас

4 часа назад

Эксперт Шапарин заявил, что России грозит дальнейшее старение автопарка
Новости Казани
25 минут назад

Сычуаньская опера и «Алиф» выступят на форуме «РОСТКИ» в Казани

На форуме «РОСТКИ» в Казани покажут Сычуаньскую...

Новости Татарстана

3 секунды назад

Жилье и подготовка кадров станут ключевыми в народной программе Татарстана

Интересное в Казани

13 часов назад

Выше только звёзды: рассказываем, где в Казани взрослые забывают о возрасте и становятся супергероями

Технологии

13 минут назад

Huawei представит смарт-часы Watch GT 7 5 августа

Технологии

44 минуты назад

Apple предустановила российский поисковик на iPhone
Многодетные семьи Казани годами ждут не землю, ...
Новости Казани
48 минут назад

Многодетные семьи Казани годами ждут не землю, а дороги и коммуникации

Новости Казани

час назад

В августе Казань примет «Новую волну»

Технологии

час назад

Т-Банк выпустил для iPhone приложение под названием Air Pilot Log

Новости Казани

2 часа назад

Казань примет соревнования Спартакиады народов России по 11 видам спорта
«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории ус...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой