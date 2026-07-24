Криминал

Шестеро подростков погибли в ДТП в Зеленодольске

Служба новостей Автор статьи
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В Зеленодольске ночью произошло ДТП, в котором погибли шесть подростков. Водитель Chevrolet Lanos, 30-летний мужчина без водительских прав, не справился с управлением на улице Волжская, выехал с дороги и врезался в дерево. В машине находились семеро молодых людей 16, 17 и 18 лет, шестеро из них скончались на месте.

По данным ГУ МВД России по Татарстану, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Ранее сообщалось, что один из пострадавших подростков с ожогами 30% тела доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казани, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Обстоятельства аварии выясняются.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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