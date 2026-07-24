Шесть человек погибли в ДТП в Зеленодольске

В Зеленодольске легковой автомобиль врезался в дерево и загорелся, в результате чего погибли шесть человек. Авария произошла ночью 24 июля на улице Волжской. По данным Следственного комитета, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

В машине находились семь человек, шестеро из них скончались на месте. Единственный выживший — подросток 2010 года рождения — госпитализирован с ожогами 30% тела. Все участники ДТП, включая пострадавшего, являются жителями Республики Марий Эл, уточнили в МЧС.

Обстоятельства происшествия выясняются.