Криминал

Шесть человек погибли в ДТП в Зеленодольске

Служба новостей Автор статьи
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В Зеленодольске легковой автомобиль врезался в дерево и загорелся, в результате чего погибли шесть человек. Авария произошла ночью 24 июля на улице Волжской. По данным Следственного комитета, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

В машине находились семь человек, шестеро из них скончались на месте. Единственный выживший — подросток 2010 года рождения — госпитализирован с ожогами 30% тела. Все участники ДТП, включая пострадавшего, являются жителями Республики Марий Эл, уточнили в МЧС.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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