Прокуратура восстановила газоснабжение в селе под Челнами

Жители одного из сел Тукаевского района снова могут пользоваться газом – прокуратура после их обращений добилась восстановления газоснабжения.

Как выяснилось в ходе проверки, подача газа в населенный пункт прекратилась из-за неисправности оборудования. При этом ответственная организация не спешила устранять поломку, поэтому люди обратились в надзорные органы.

Прокуроры внесли представление руководству организации, потребовав немедленно исправить ситуацию. После этого ремонтные работы были проведены, и газ вернулся в дома сельчан.

Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Сейчас жители села получают газ в полном объеме, а работа газового оборудования находится под контролем.