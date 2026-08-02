Криминал

Прокуратура восстановила газоснабжение в селе под Челнами

Служба новостей Автор статьи
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Жители одного из сел Тукаевского района снова могут пользоваться газом – прокуратура после их обращений добилась восстановления газоснабжения.

Как выяснилось в ходе проверки, подача газа в населенный пункт прекратилась из-за неисправности оборудования. При этом ответственная организация не спешила устранять поломку, поэтому люди обратились в надзорные органы.

Прокуроры внесли представление руководству организации, потребовав немедленно исправить ситуацию. После этого ремонтные работы были проведены, и газ вернулся в дома сельчан.

Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Сейчас жители села получают газ в полном объеме, а работа газового оборудования находится под контролем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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