Под Казанью дерево насмерть придавило мужчину

64-летний мужчина погиб в Зеленодольском районе Татарстана — на него рухнуло дерево. ЧП случилось ночью, когда порывы ветра достигали 22 м/с. Спасти пострадавшего не удалось: травмы оказались смертельными.

Всего за ночь в республике упало 20 деревьев. В Казани зафиксировали два случая, в Зеленодольском районе — 16, в Буинском и Верхнеуслонском — по одному. Не обошлось без повреждений имущества: в поселке Васильево деревья придавили две машины.

МЧС предупреждает: в регионе сохраняется сильный ветер, нужно быть осторожными. Особенно в лесу и парках.