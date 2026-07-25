Криминал

Под Казанью дерево насмерть придавило мужчину

Служба новостей Автор статьи
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64-летний мужчина погиб в Зеленодольском районе Татарстана — на него рухнуло дерево. ЧП случилось ночью, когда порывы ветра достигали 22 м/с. Спасти пострадавшего не удалось: травмы оказались смертельными.

Всего за ночь в республике упало 20 деревьев. В Казани зафиксировали два случая, в Зеленодольском районе — 16, в Буинском и Верхнеуслонском — по одному. Не обошлось без повреждений имущества: в поселке Васильево деревья придавили две машины.

МЧС предупреждает: в регионе сохраняется сильный ветер, нужно быть осторожными. Особенно в лесу и парках.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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