Криминал

Отец пытался спасти тонувшую в пруду 5-летнюю дочь

Служба новостей Автор статьи
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Трагедия произошла на водоеме у села Татарская Мушуга в Мензелинском районе. Девочка купалась с надувным кругом вместе с родителями. Внезапно ребенок перевернулся и ушел под воду.

Отец немедленно бросился на помощь, но достать дочку не смог. Тело малышки позже нашли на двухметровой глубине.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства гибели выясняются.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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