Отец пытался спасти тонувшую в пруду 5-летнюю дочь

Трагедия произошла на водоеме у села Татарская Мушуга в Мензелинском районе. Девочка купалась с надувным кругом вместе с родителями. Внезапно ребенок перевернулся и ушел под воду.

Отец немедленно бросился на помощь, но достать дочку не смог. Тело малышки позже нашли на двухметровой глубине.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства гибели выясняются.