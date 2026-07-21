Мотоциклист влетел в Chery Tiggo в Татарстане, пассажирка погибла

Ночью в Бавлинском районе Татарстана мотоциклист не справился с управлением, опрокинулся и врезался в легковушку. 28-летняя пассажирка мотоцикла погибла на месте.

Авария произошла накануне ночью. 32-летний водитель Yamaha, по данным Госавтоинспекции, превысил безопасную скорость. Мотоцикл опрокинулся и влетел в Chery Tiggo.

Пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась до приезда скорой.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.