Криминал

Мотоциклист влетел в Chery Tiggo в Татарстане, пассажирка погибла

Служба новостей Автор статьи
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Ночью в Бавлинском районе Татарстана мотоциклист не справился с управлением, опрокинулся и врезался в легковушку. 28-летняя пассажирка мотоцикла погибла на месте.

Авария произошла накануне ночью. 32-летний водитель Yamaha, по данным Госавтоинспекции, превысил безопасную скорость. Мотоцикл опрокинулся и влетел в Chery Tiggo.

Пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась до приезда скорой.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

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