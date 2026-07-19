Мошенники выманили у татарстанцев более 2 млрд рублей с начала года

Более двух миллиардов рублей потеряли жители Татарстана из-за мошенников с января. Аферисты используют десятки схем — от звонков «из больницы» до фиктивной продажи топлива. Жертвой может стать кто угодно, но всё чаще — молодые люди до 30 лет.

Одна из пострадавших, Нина Димитриева, до сих пор распутывает последствия обмана. В декабре 2021 года ей позвонили якобы из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. За неделю женщина оформила кредиты в пяти банках на 1,6 млн рублей и перевела всё на «безопасный счёт». Мошенники даже заказывали ей такси и отправляли в другие города. Остановилась она только в шестом банке, где её признали неплатёжеспособной.

Сейчас три из пяти кредитов признаны недействительными через суд. Помогло вмешательство прокуратуры: выяснилось, что банки завышали доход пенсионерки в анкетах. Один из банков и коллекторов оштрафовали на 200 тысяч за телефонный террор.

С 1 марта 2025 года у татарстанцев появилась новая защита — самозапрет на кредиты через «Госуслуги». Им уже воспользовались почти 750 тысяч человек. В будущем банки будут видеть, что человек брал займы в нескольких организациях за короткий срок, и блокировать новые.

Количество киберпреступлений в Татарстане за первое полугодие снизилось на 43% — до 8,5 тысячи. Но мошенники не сдаются: сейчас популярна схема с продажей дешёвого бензина в соцсетях. Люди платят, а продавец исчезает. Полиция советует сразу обращаться с заявлением и не поддаваться на уговоры.