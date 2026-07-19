Криминал

Мошенники выманили у татарстанцев более 2 млрд рублей с начала года

Служба новостей Автор статьи
Мошенники выманили у жителей Татарстана более 2...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Более двух миллиардов рублей потеряли жители Татарстана из-за мошенников с января. Аферисты используют десятки схем — от звонков «из больницы» до фиктивной продажи топлива. Жертвой может стать кто угодно, но всё чаще — молодые люди до 30 лет.

Одна из пострадавших, Нина Димитриева, до сих пор распутывает последствия обмана. В декабре 2021 года ей позвонили якобы из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. За неделю женщина оформила кредиты в пяти банках на 1,6 млн рублей и перевела всё на «безопасный счёт». Мошенники даже заказывали ей такси и отправляли в другие города. Остановилась она только в шестом банке, где её признали неплатёжеспособной.

Сейчас три из пяти кредитов признаны недействительными через суд. Помогло вмешательство прокуратуры: выяснилось, что банки завышали доход пенсионерки в анкетах. Один из банков и коллекторов оштрафовали на 200 тысяч за телефонный террор.

С 1 марта 2025 года у татарстанцев появилась новая защита — самозапрет на кредиты через «Госуслуги». Им уже воспользовались почти 750 тысяч человек. В будущем банки будут видеть, что человек брал займы в нескольких организациях за короткий срок, и блокировать новые.

Количество киберпреступлений в Татарстане за первое полугодие снизилось на 43% — до 8,5 тысячи. Но мошенники не сдаются: сейчас популярна схема с продажей дешёвого бензина в соцсетях. Люди платят, а продавец исчезает. Полиция советует сразу обращаться с заявлением и не поддаваться на уговоры.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

18 часов назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Интересное в Казани

день назад

«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в Казани спасаются от жары за рулём этим летом

дачи в куровское

Польза

день назад

Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно

Интересное в Казани

2 дня назад

«Ещё одна ставка всё исправит»: рассказываем, как зависимость от онлайн-казино разрушила жизнь казанца

обучение катанию на скейтборде в Нижнем Новгороде

Кулинария

день назад

Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями

Технологии

19 часов назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

Технологии

14 часов назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Технологии

7 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных

Технологии

21 час назад

В Перу нашли ритуальную маску с настоящими человеческими волосами
Новости Казани
час назад

Глава комитета по наследию допустил открытие башни Сююмбике для туристов

Глава комитета по наследию Иван Гущин не исключ...

Технологии

54 минуты назад

Генетики расшифровали ДНК девяти древних саков

Интересное в Казани

день назад

Очереди на АЗС летом 2026: как в Казани выбирают автомобиль, чтобы не переживать за каждый километр

Технологии

час назад

Переписки пользователей с чат-ботом DeepSeek оказались в открытом доступе

Новости Казани

час назад

Жительница Казани выиграла 2 млн рублей в лотерею
Ахметов подведет итоги работы парламента за пол...
Новости Татарстана
час назад

Ахметов подведет итоги работы парламента за полгода

Кулинария

2 часа назад

Кабачки больше не жарят: духовка спасает урожай от масла

Кулинария

2 часа назад

Домашние питы без тандыра: кармашек получится даже в духовке

Технологии

2 часа назад

Ростех представил мобильные убежища от взрывов и химоружия
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
4 дня назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии