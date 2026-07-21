Казанские подростки искали Героя России за 100 тысяч рублей

В мае 2026 года трое молодых людей бродили по частному сектору на окраине Казани. Они искали человека в синей военной форме с наградами — Героя России Ивана Жарского. Подростки показывали его фото местным и просили указать дом. Один из жителей опознал земляка, но парни не нашли нужный адрес: одноэтажный домик не совпал с присланным снимком двухэтажного. Разозлившись, старший купил водку в магазине, и компания уехала. Через два дня их вычислили оперативники.

Как выяснилось, 18-летнего Дмитрия Афонина завербовала в мессенджере некая «Мариночка». Она предлагала легкий заработок: сначала — сфотографировать автостоянку за 50 долларов, потом — найти должника, избить и снять видео. За это обещали 100 тысяч рублей. Афонин, уже имевший судимость, согласился и позвал двух несовершеннолетних. В чате обсуждали и другие сценарии — вплоть до убийства за 450 тысяч.

Жарский, 29-летний офицер морской пехоты, давно не живет в том поселке. Он стал Героем России после боев в Запорожской области, где его подразделение уничтожило десятки танков и бронемашин. Следователи выяснили: крупных долгов у него нет. Афонину и его 16-летнему подельнику предъявили обвинение в подготовке вымогательства в особо крупном размере. Афонина также обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в преступление.

В СИЗО Афонин пытался заключить контракт с Минобороны, но следователи отказали. Дело в отношении «Мариночки» выделено в отдельное производство. Первое заседание суда еще не назначено.