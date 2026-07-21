Экономика

«Логика молока» обогнала PepsiCo и стала лидером по переработке молока в РФ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Компания «Логика молока» стала лидером по перер...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Российский рынок переработки молока сменил лидера. Впервые за несколько лет на первое место по выручке вышла компания «Логика молока», объединяющая бывшие активы Danone. По итогам 2025 года ее доход составил 167,1 млрд рублей, что на 17,9% больше, чем годом ранее. Предыдущий лидер — российские предприятия группы PepsiCo — отстали: выручка «Вимм-Билль-Данна» выросла лишь на 6,7%, до 162,1 млрд рублей.

«Логика молока» вернула себе первенство, утраченное в 2023 году. Росту помогла покупка в конце 2025 года производителя мороженого «Полярис» у ГК «Новосибхолод». Компания управляет известными брендами: «Простоквашино», «Растишка», «Актибио», «Даниссимо», «Тема» и «Биобаланс». Напомним, в 2023 году активы Danone перешли под управление Росимущества, а в 2024-м контроль над бизнесом получил бывший чеченский чиновник Руслан Алисултанов.

Третье место в рейтинге заняла «Комос групп» с выручкой 63,1 млрд рублей («Село Зеленое», «Молочная речка», Кезский сырзавод). За ней следует Hochland Russland (60,8 млрд рублей), а замыкает пятерку ГК «Ренна» (58,1 млрд рублей, бренды «Коровка из Кореновки» и «Алексеевское»).

В «Логике молока» заявили о планах инвестировать 120 млрд рублей до 2030 года в развитие мощностей и новые продуктовые линейки. Эксперты отмечают, что конкуренция в отрасли снижается: впервые за историю рейтингов среди топ-30 переработчиков не появилось ни одного нового игрока. Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев считает, что индустрия подошла к пиковой точке насыщения внутреннего рынка. Наращивать обороты бизнесу становится сложнее, в том числе из-за роста импорта молочной продукции из Белоруссии.

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