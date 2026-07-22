Криминал

Казанке грозит до двух лет колонии за аварию на трассе М-12

Служба новостей Автор статьи
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44-летняя жительница Казани может оказаться на скамье подсудимых после ДТП, которое произошло зимой на трассе М-12. В метель женщина на Kia Rio решила обогнать грузовик SHACMAN, но не справилась с управлением — машину занесло, и она врезалась в большегруз.

В результате аварии пострадал пассажир легковушки, он получил тяжелые травмы. Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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