Казанке грозит до двух лет колонии за аварию на трассе М-12

44-летняя жительница Казани может оказаться на скамье подсудимых после ДТП, которое произошло зимой на трассе М-12. В метель женщина на Kia Rio решила обогнать грузовик SHACMAN, но не справилась с управлением — машину занесло, и она врезалась в большегруз.

В результате аварии пострадал пассажир легковушки, он получил тяжелые травмы. Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.