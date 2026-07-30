Криминал

Казанцу предъявили контрабанду за годовой запас лекарств от диабета

Служба новостей Автор статьи
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Житель Казани Виталий Александров вернулся из Турции с годовым запасом лекарств для себя и больной матери – и стал фигурантом дела о контрабанде. Мужчина сам показал препараты на таможне, но это не помогло: на него составили протоколы о нарушениях.

Таможенники в Верхнем Ларсе задержали супругов почти на девять часов. Александров, страдающий диабетом, едва не потерял сознание без еды. Позже выяснилось: обязательную видеозапись досмотра сотрудники не вели. Верховный суд Северной Осетии отменил решение нижестоящего суда, но дело вернули на новое рассмотрение – и Александрова снова признали виновным.

Юристы объясняют: ввозить лекарства для себя можно, но лучше иметь рецепт. Главное – чтобы препараты не были сильнодействующими. Казанцу грозит штраф, а лекарства до сих пор не вернули.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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