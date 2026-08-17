Глава агрофирмы «Актай» связал пропажу казенных миллионов с ошибкой в документах

Вахитовский суд Казани начал разбирать дело директора агрофирмы «Актай» Ивана Шугаева. Его обвиняют в 11 эпизодах мошенничества в особо крупном размере — ущерб бюджету оценили в 28,8 миллиона рублей. На первом заседании подсудимый заявил: «Ни копейки из полученных субсидий в карман не положил», но признал нарушения в документах.

По версии следствия, Шугаев вместе с коллегой Гиляром Хамитовым оформил на последнего крестьянско-фермерское хозяйство. С ним заключались договоры на покупку жеребцов — американских, французских, российских — и 365 доз глубоко замороженного семени. С 2018 по 2023 год сумма контрактов достигла 34,2 миллиона рублей. Деньги со счета «Актая» переводились на КФХ, затем оформлялся возврат как ошибочный перевод. Первичные документы о закупке уходили в управление сельского хозяйства для получения субсидий на увеличение поголовья.

Прокуратура настаивает: бюджетные деньги похитили. Шугаев отвечает, что все средства пошли на развитие коневодства, госпрограммы ежегодно выполнялись, а жеребцы «Актая» устанавливают всероссийские рекорды на шести ипподромах. «При оформлении субсидий я допустил нарушения документооборота, это признаю», — сказал он. Прямого ответа, признает ли он вину, не дал.

Суд отложил заседание, чтобы вызвать свидетелей и потерпевшего. В материалах дела всплыли и другие детали: с июля 2024-го учредители «Актая» — Сергей Федотов и Марат Бариев, который в ноябре 2025-го стал почти единственным владельцем «Аксуагро» и «Агрофирмы Южная». Эти предприятия ранее контролировала УК «Агро Инвест», связываемая с Русланом Хуснуллиным. Сам Шугаев на суде назвался заместителем гендиректора АО ХК «Чистополье» — им руководит депутат Госсовета РТ Наиль Залаков, а собственник Альберт Хуснуллин.