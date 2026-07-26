Криминал

Две аварии за день в Пестречинском районе: есть погибший и пострадавшие

Служба новостей Автор статьи
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За сутки в Пестречинском районе Татарстана случилось два ДТП. Одно из них оказалось смертельным — погиб человек, еще несколько пострадали. Подробности второй аварии пока не раскрываются.

Первая авария произошла на 19-м километре дороги Казань — Шемордан возле села Кошакова. 18-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением. Он врезался в шумозащитный экран, после чего машина вылетела в кювет. Удар был сильным — пострадавших госпитализировали. На место ДТП выезжал прокурор Пестречинского района.

Сейчас правоохранители устанавливают точные обстоятельства аварии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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