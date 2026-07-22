Число погибших в ДТП в Казани за полгода выросло на 10 человек

За первые шесть месяцев 2026 года в Казани в дорожных авариях погибли 17 человек, ещё 583 получили травмы. Такие данные привёл начальник городской Госавтоинспекции Михаил Савин. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП увеличилось на 40, число погибших — на 10, пострадавших — на 50. Информацию опубликовал портал «Татар-информ».

Основной причиной аварий стали столкновения машин — 42% от общего числа. Ещё 32% приходится на наезды на пешеходов. Резко возросло количество ДТП из-за несоблюдения очерёдности проезда: с 30 до 44 случаев. Почти в десять раз чаще происходили аварии из-за несоответствия скорости условиям движения — с 2 до 19. Также участились нарушения правил перестроения и требований дорожных знаков.

Единственный показатель, который улучшился, — аварии с выездом на встречную полосу. Их стало меньше: с 18 до 12. При этом в текущем году в таких ДТП никто не погиб, тогда как в прошлом был один летальный исход.