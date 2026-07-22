Криминал

Число погибших в ДТП в Казани за полгода выросло на 10 человек

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

За первые шесть месяцев 2026 года в Казани в дорожных авариях погибли 17 человек, ещё 583 получили травмы. Такие данные привёл начальник городской Госавтоинспекции Михаил Савин. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП увеличилось на 40, число погибших — на 10, пострадавших — на 50. Информацию опубликовал портал «Татар-информ».

Основной причиной аварий стали столкновения машин — 42% от общего числа. Ещё 32% приходится на наезды на пешеходов. Резко возросло количество ДТП из-за несоблюдения очерёдности проезда: с 30 до 44 случаев. Почти в десять раз чаще происходили аварии из-за несоответствия скорости условиям движения — с 2 до 19. Также участились нарушения правил перестроения и требований дорожных знаков.

Единственный показатель, который улучшился, — аварии с выездом на встречную полосу. Их стало меньше: с 18 до 12. При этом в текущем году в таких ДТП никто не погиб, тогда как в прошлом был один летальный исход.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Технологии

день назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

клопы опасность для человека

Технологии

день назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Интересное в Казани

2 дня назад

Новый кроссовер за 2,29 млн: рассказываем, что известно о дебютной модели российского бренда, стартовавшей с ПМЭФ

репетиторы по польскому языку

Технологии

19 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных

Технологии

день назад

В Перу нашли ритуальную маску с настоящими человеческими волосами

Технологии

16 часов назад

Приложения с ИИ заполонили App Store, но их почти не скачивают

Технологии

день назад

Telegram запускает встроенный криптокошелек Gram
Экономика
42 минуты назад

ЦБ и Минстрой готовят законопроект о рассрочке на жилье после сдачи дома

ЦБ и Минстрой готовят законопроект, ограничиваю...

Технологии

29 минут назад

Apple наконец исправила уязвимость в функции «Скрыть мой Email»

Технологии

час назад

В России начались испытания тяжелого дрона «Мотылек» с грузоподъемностью до 300 кг

Технологии

2 часа назад

Монокоптер научили вращаться для маскировки на любом фоне

Технологии

2 часа назад

Технические решения на основе программ получат патентную охрану
35 отелей в Татарстане начали заселять гостей б...
Технологии
час назад

35 отелей в Татарстане начали заселять гостей без паспорта

Технологии

3 часа назад

В мессенджере MAX началось тестирование историй

Наука

3 часа назад

Умерла профессор КФУ Резеда Мухаметшина

Технологии

4 часа назад

Бета-версия iOS 27 несёт риски для пользователей iPhone
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
5 дней назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии