Бывших сотрудников тыла МВД Татарстана судят за взятки от предпринимателей

В суде Казани рассматривается дело о коррупции в тыловом подразделении МВД Татарстана. Фигурантами стали бывший начальник тыла Рамиль Шакиров, его подчиненный Артем Мешков, а также предприниматель Айвар Хакимов. Их обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве, что грозит им до 12–15 лет лишения свободы.

По версии следствия, Шакиров и Мешков передавали коммерсантам технические задания до публикации контрактов, помогая им выигрывать тендеры на ремонт техники. Взамен предприниматели оплачивали «представительские расходы» — банкеты и подарки для гостей ведомства. Размер такой «помощи» не превышал 15% от суммы контракта.

Свидетели обвинения, сами предприниматели, подтвердили, что платили за контракты в обязательном порядке. Однако защита сомневается в их показаниях, так как изначально коммерсанты сами были обвиняемыми. Позже уголовное дело в отношении них прекратили за «деятельным раскаянием». Подсудимые свою вину не признают.