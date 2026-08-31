Жильё на Дальнем Востоке дешевле среднероссийского — и ипотека бьёт рекорды

Дальневосточная ипотека в 2026 году обещает стать рекордной: по оценке ВТБ, банки выдадут по программе около 331 млрд рублей — на 24% больше, чем годом ранее. Этот прогноз озвучили в преддверии ВЭФ 2026, который пройдёт с 1 по 4 сентября 2026 года.

Интересна история с ценами. Ещё в декабре 2019 года квадратный метр в новостройках ДФО был на 15% дороже среднероссийского. По итогам 2025 года, по данным Росстата, всё изменилось с точностью до наоборот: жильё на Дальнем Востоке уже на 21% дешевле, чем в среднем по стране. Каждая вторая квартира в дальневосточных новостройках сейчас покупается по льготной программе — следует из статистики Минвостокразвития.

Темп роста выдач в 2026 году в 1,5 раза опережает среднерыночные показатели, отмечает заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Программа остаётся одной из немногих мер господдержки с реально положительной динамикой. Главный всплеск пришёлся на первое полугодие: рост к аналогичному периоду 2025 года составил 56%. Разгон последовал за смягчением условий программы в конце прошлого года.

Программа изменила и облик строительного рынка. По данным ДОМ.РФ, объём нового строительства в ДФО вырос больше чем втрое: с 2,2 млн кв. м в 2019 году до 7,5 млн кв. м в 2025 году. В прошлом году на территориях Дальнего Востока и Арктики выдали 46,6 тыс. льготных кредитов, а к маю 2026 года общее число выданных по дальневосточной и арктической ипотеке кредитов превысило 159 тысяч.