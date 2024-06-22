С каждым годом россияне оформляют все больше кредитов. Большинство покупок совершается в рассрочку или по кредитной карте. Так постепенно накапливаются обязательные ежемесячные платежи. И когда финансовое положение гражданина ухудшается, он понимает, что не может больше выплачивать долги. В этом случае, единственным вариантом является банкротство. Это легальный метод, закрепленный в законодательстве, позволяющий избавиться от долгов. Главное предварительно изучите все возможные последствия https://favorit-consult.ru/article/posledstviya-bankrotstva-fizicheskih-licz-plyusy-i-minusy/.

У меня отберут зарплатную карту?

Прежде чем выдать кредит банки и иные финансовые организации проверяют уровень дохода гражданина. Не менее важен факт получения заработной платы при прохождении процедуры банкротства.

Если наличие заработной платы позволяет лицу в ближайшее время оплачивать ссуды, то суд может вынести процедуру реструктуризации имущества. На стадии банкротства все доходы физического лица поступают в конкурсную массу. Однако часть дохода оставят, на обязательные нужды и траты.

Внимание! Пройти процедуру банкротства при наличии заработной платы можно, но полностью сохранить средства поступающие на счет во время признания лица несостоятельным не получится.

Выплаты оставят на сумму в один минимальный размер оплаты труда на гражданина и на каждого члена его семьи. Также можно попробовать отстоять расходы на оплату жилья, аренду, лечение, покупку дорогостоящего лекарства и т.д. Все зависит от ситуации.

Должника, подавшего на банкротство не могут уволить с работы без его согласия (кроме ситуаций, указанных в законе). Таким образом в период ведения дела об несостоятельности физическому лицу будут выплачиваться все средства, предусмотренные трудовым договором или иными актами.

Важно! Денежные средства будут поступать не лично должнику. Управлением всеми финансами займется управляющий. После начала дела о несостоятельности должник обязан будет предоставить управляющему доступ к своим счетам, передать банковские карты (в том числе зарплатную).

Как получать зарплату во время банкротства?

Часть зарплаты будет поступать физическому лицу для обеспечения неотложных нужд.

Для этого будут проведены следующие действия:

Открывается расчетный счет (с данной карты должник имеет права снимать средства для личных расходов);

Суд и финансовый управляющий определяю, какую сумму сможет ежемесячно тратить физическое лицо;

При определении суммы будет учитываться состав семьи заемщика, а также количество обязательных нужд;

Банкрот имеет право направить в уполномоченные органы заявление с просьбой об увеличении ежемесячной суммы, если данных средств недостаточно для обеспечения жизнедеятельности.

О выплатах «в конверте» управляющий и суд могут не знать. Но если данные сведения впоследствии станут известны, то это может повлечь административную или уголовную ответственность для работодателя и отказ в списании долга для должника. Поэтому не стоит пытаться договориться с работодателем о переходе на нелегальные схемы расчета. Лучше честно пройти банкротство с удержанием части заработной платы.

Урежут или не урежут? Как понять, на какую сумму можно будет рассчитывать?

Решения по каждому случаю индивидуальные. Для начала оставят денежные средства в размере прожиточного минимума. Данные утверждаются нормативными актами. В каждом субъекте России показатели свои. Подразумевает, что прожиточного минимума будет достаточно для покрытия минимальных нужд человека.

Справка! Если размер заработной платы не превышает прожиточного минимума, то физическое лицо может рассчитывать на полную выплату.

В процессе несостоятельности должник может попробовать направить заявление в суд на увеличение суммы на текущие нужды. К примеру, если потребовалось срочная закупка медикаментов ребенку. Однако все решается с учетом мнения кредиторов.

Куда деваются деньги?

После блокировки счетов денежными средствами распоряжается финансовый управляющий.

Финансы идут на:

Формирование конкурсной массы (в дальнейшем полученную сумму можно будет передать кредиторам для частичного погашения долга);

Оплату всех текущих счетов (коммунальные платежи, услуги связи и т.д.);

Выплата алиментов;

Выделение денег на приобретение одежды, еды, транспортные расходы;

Вознаграждение за работу финансового управляющего и приглашенных специалистов;

Судебные расходы и издержки.

Управляющий может сам оплачивать счета клиента, но для быстроты он передает деньги физическому лицу. Управляющий осуществляет контроль за расходами, поэтому все траты должны быть документально подтверждены.

Важно! Арбитражный управляющий блокирует все счета должника и объединяет их в один специальный счет, который регистрирует на свое имя.

Если я получаю зарплату наличными, значит банкротство мне не подходит?

Финансовый управляющий связывается с работодателем и сообщает ему информацию, что далее он обязан перечислять заработную плату на другой счет. Также возможно письменное уведомление. Обойти это правило не получится. В любом банке такому клиенту откажут.

Есть случаи, когда гражданин получает заработную плату на предприятии в бухгалтерии через кассу наличными. В данном случае ничего не меняется. Должник обязан сообщить уполномоченному лицу о своем доходе и передать сумму.

О суммах, полученных «в конвертах», тоже не стоит утаивать, однако проверок в организации никто устраивать не будет.

После процедуры банкротства снимаются все ограничения по выплате заработной платы. Разблокировка счетов займет примерно месяц с окончания дела. Дальше вы сможете жить без обременений. Если вы находитесь в сложной жизненной ситуации, то возможно процедура банкротства единственно верный и правильный выбор. Специалисты помогут решить самую сложную задачу. Они окажут вам квалифицированную юридическую помощь и в кратчайшие сроки смогут оформить процедуру банкротства, иначе придется самостоятельно разбираться во всех законах и иных официальных документах.