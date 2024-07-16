Вызов врача на дом по телефону 122

С 2024 г. на территории РФ действует единый номер телефона для вызова врача на дом. Ранее по этому номеру можно было получать информацию о COVID-19, потом о частичной мобилизации. В настоящее время за коротким телефонным номером «122» закреплена услуга вызова врача на дом по регионам России. Человеку не нужно звонить в поликлинику или горбольницу, чтобы оставить запрос на посещение терапевта на дому. Достаточно набрать с мобильного или городского телефона данный номер, назвать цель обращения, симптомы, и дождаться, когда после обработки заявки с ним свяжутся из профильного заведения.

Нужно сразу отметить следующее:

Единый телефон « 122 » для вызова врача терапевта на дом взрослому, детского врача, для теста на коронавирус, ОРВИ, Грипп, больничного листа – по всем этим вопросам можно звонить по одному номеру без каких-то добавочных номеров. Достаточно назвать оператору цель обращения.

« » терапевта на дом взрослому, детского врача, для теста на коронавирус, ОРВИ, Грипп, больничного листа – по всем этим вопросам можно звонить по одному номеру без каких-то добавочных номеров. Достаточно назвать оператору цель обращения. Оформить вызов врача на дом по месту жительства в колл-центре можно круглосуточно, без праздников и выходных, но, естественно, это не означает, что сотрудник медицинского учреждения свяжется с пациентом тут же или приедет – врачи приезжают в рабочее время после предварительного звонка.

в колл-центре можно круглосуточно, без праздников и выходных, но, естественно, это не означает, что сотрудник медицинского учреждения свяжется с пациентом тут же или приедет – врачи приезжают в рабочее время после предварительного звонка. Вызов врача на дом из взрослой поликлиники , горбольницы, ЦРБ возможен только для терапевта (врача общей практики). Педиатр приезжает, если возраст пациента менее 18 лет.

, горбольницы, ЦРБ возможен только для терапевта (врача общей практики). Педиатр приезжает, если возраст пациента менее 18 лет. Все звонки на номер вызова врача на дом взрослому, пожилому, ребёнку бесплатные.

на номер вызова врача на дом взрослому, пожилому, ребёнку бесплатные. Звонки на единый номер вызова врача на дом взрослому, ребёнку, пожилому человеку.

Все обращения для вызова участкового врача из поликлиники на дом с целью контроля качества услуги могут записываться, но полностью гарантируется защита личной информации.

Вызов врача на дом взрослому по телефону «122»

Осуществлять вызов врача на дом взрослому по номеру «122» можно при разных заболеваниях, обострениях хронических заболеваний, недомоганиях, травмах, при которых не требуется экстренная медпомощь. Если помощь требуется срочно, то следует сразу звонить в скорую медицинскую помощь.

В некоторых случаях вызов врача на дом взрослому, пожилому человеку оформить нельзя – например, для получения заключения после прохождения медосмотра, для снятия алкогольной интоксикации, при отсутствии серьёзных показаний для вызова врача. Действует регламент для звонков по номеру телефона «122», с которым рекомендуется заранее ознакомиться.

Для оформления заявки:

Наберите со стационарного или городского телефона короткий номер «122». Дождитесь ответа оператора – в колл-центре работает достаточное количество операторов, поэтому даже при большой загрузке время ожидания будет минимальным. Сообщите, какой врач нужен, какие симптомы, подтвердите необходимость вызова врача на дом, а также назовите адрес проживания. После передачи информации в профильное медучреждение с Вами свяжутся для получения дополнительной информации.

Далее в оговоренное время терапевт приедет по указанному адресу.

Вызов врача на дом ребёнку по телефону «122»

Вызов детского врача на дом по телефону «122», в целом, осуществляется таким же образом, как и для взрослого человека. Т.е. нужно позвонить по данному номеру, объяснить, что именно случилось, какие симптомы наблюдаются, какой возраст у ребёнка и дополнительную информацию, если потребуется.

Оформить вызов участкового врача-педиатра на дом по телефону можно не только из районной детской поликлиники, но и из центральной городской больницы.

Чтобы не возникло непредвиденных ситуаций, когда решаете вызвать врача для ребёнка на дом, рекомендуется соблюдать регламент. Например, прививки на дому, если родители могут посетить поликлинику вместе с ребёнком, делать никто не будет.

Вызов врача на дом для теста на Коронавирус, ОРВИ, Грипп

Коронавирус COVID-19 никуда не исчез – он лишь продолжает мутации, нанося вред здоровью, а иногда и приводя к летальному исходу. Поэтому вызов врача на дом для теста на коронавирус, ОРВИ, Грипп по короткому номеру «122» остаётся до сих пор актуальной услугой.

При подозрении на коронавирус и другие острые респираторные вирусные инфекции не стоит откладывать обращение к врачу для проведения теста. Ведь посещение общественных мест зараженным человеком – это потенциальный риск заражения окружающих. Тесты проводятся прямо дома, результаты после обработки сразу же сообщают. Быстро, безопасно и удобно.

Вызов врача на дом для открытия больничного

Все официально трудоустроенные лица, т.е. оформленные по трудовому договору, имеют право на получение компенсации при болезни, когда они не могут посещать работу, и находятся дома или в больнице. Но больничный лист открывается только после заключения врача – просто сообщить работодателю о заболевании, а после выздоровления посетить больницу для открытия больничного нельзя. Что делать? Выход – вызов врача на дом для больничного листа. Осуществляется это аналогичным образом, как и при вызове врача-терапевта для взрослого:

Набираете номер «122». Сообщаете оператору, что нужно открытие больничного листа, и есть причины, по которым не можете самостоятельно посетить медицинское учреждение. К Вам приедет врач-терапевт для установления диагноза, назначения лечения и открытия больничного листа.

Запомнить контакты вызова врача на дом просто – всего лишь 3-хзначный единый номер телефона. Услуга создана специально для удобства граждан, поэтому при наличии причин не откладывайте вызов врача на дом бесплатно – берегите себя и своих близких!