Выбираем моющие средства и другую бытовую химию правильно по назначению и безопасности

Пусть народные средства для уборки помещений, несомненно, безопасны, но очистить ими так же хорошо, как бытовой химией, не получится. Без магазинных моющих и чистящих средств обойтись проблематично, они существенно упрощают жизнь хозяйкам. Ассортимент моющих средств и прочей бытовой химии в магазинах огромный, что затрудняет выбор. А ведь выбирать нужно, ориентируясь не только на назначение продукта, но и на его экологичность, безопасность для здоровья.

Виды бытовой химии по назначению

Каждый супермаркет и хозяйственный магазин сегодня предлагает бытовую химию в огромном разнообразии любого назначения: от мытья посуды до удаления застарелой и сложной грязи. На магазинных полках можно увидеть средства для следующих целей:

для стирки — это не только стиральные порошки, но и составы от накипи для стиральных машин, кондиционеры, пятновыводители, отбеливатели;

для мытья посуды — это разнообразные порошки и гели, позволяющие справиться с жиром, нагаром, накипью;

для кухни — это порошковые, пастообразные и жидкие средства для очищения плит, духовых шкафов, прочей техники от жира, стойкого налёта от пищи, нагара, а также для нейтрализации специфического запаха;

для санитарных узлов — это не просто моющие и чистящие, но и дезинфицирующие составы, содержащие хлор или иные антимикробные компоненты;

для мытья полов — разнообразные жидкие и гелеобразные средства, чаще всего концентрированные, требующие разбавления водой, предназначенные для ухода за паркетными, ламинированными, керамическими, ковровыми покрытиями;

для очищения зеркал и оконных стёкол — чаще всего это жидкие составы в ёмкостях с пульверизатором для удобства нанесения.

Выбор по кислотности

Нередко на магазинных полках можно увидеть универсальные продукты, способные, по уверению производителя, очистить всё. В действительности это маркетинговый трюк. Обычно это средние по эффективности средства, удаляющие далеко не все загрязнения. Выбирать бытовые химикаты нужно, учитывая кислотность состава, поскольку это один из параметров, определяющих назначение продукта. Профессиональные клининговые компании, наподобие, например, «Белая Сова», ориентируются в первую очередь на этот показатель.

Кислотные продукты, значение pH которых доходит до 5,5, предназначены для устранения разнообразного въевшегося налёта. Кислота справляется со ржавчиной, известковой коркой. Производители обычно пишут на таре «антиналет», по этой надписи легко приметить продукт на полке магазина.

После того как нанесённый кислотный состав подействует, его нужно тщательно смыть, иначе он может повредить поверхность. Чем ниже pH, тем более агрессивен продукт.

Щелочные средства имеют pH от 7,5. Они предназначены для растворения органики: нагара, жирового и масляного налёта, грязи. Значение pH может доходить до 13, в этом случае продукт способен удалить самые сложные и въевшиеся загрязнения. Как и кислотные составы, щелочные требуют смывания после применения.

Нейтральные продукты, pH которых составляет 6–7, отличаются неинтенсивным действием, предназначены для борьбы с пылью, разлитой жидкой пищей и напитками, для очищения стеклянных, зеркальных и керамических поверхностей, мебели. Такую бытовую химию покупают для регулярной уборки с целью поддержания чистоты. Беспокоиться, что поверхность будет повреждена, при применении нейтральных средств не нужно. Поэтому их можно использовать для очищения деликатных и дорогих изделий, например, люстр из латуни. Некоторые составы не нужно даже смывать, достаточно протереть поверхность насухо.

Опасность бытовой химии и выбор безопасных продуктов

Абсолютно безопасной бытовой химии не существует. Но степень опасности продукта зависит от того, в какой концентрации в нём содержатся потенциально вредные вещества. В безопасных бытовых средствах токсичные элементы находятся в микроконцентрации, но не могут быть основными компонентами.

Нередко производители стараются скрыть содержание опасных веществ в продукции, указывая состав мелким шрифтом, который вряд ли покупатель будет читать. Но всё же обращать внимание на такую информацию нужно, ведь это забота о здоровье.

Первое, что требует внимания при выборе бытовой химии, — содержание ПАВ. Аббревиатура означает «поверхностно-активные вещества». Они присутствуют абсолютно во всей бытовой химии, ведь именно они определяют моющие и чистящие свойства. Но ПАВ бывают разные: анионные, катионные, амфотерные, неионогенные. Первые — самые вредные, они плохо смываются, могут остаться на посуде и иных поверхностях даже после 10-кратного ополаскивания. Неионогенные — наименее опасные, полностью расщепляются после нанесения на поверхность, а значит, не попадают в организм.

Производители бытовой химии обычно указывают на упаковках, какой вид ПАВ использован и в какой концентрации в процентах. К примеру: «катионные ПАВ <5%». Желательно выбирать моющее или чистящее средство, в составе которого как можно меньший процент анионных веществ. Лучше, когда основу составляют неионогенные ПАВ.

Безопасной считается концентрация ПАВ меньше 5%. Не нужно вестись на рекламу, обещающую очищение в несколько раз эффективней: это значит, что в составе увеличено содержание ПАВ до 5–25%.

Помните, что любые ПАВ плохо смываются с текстиля. Если для взрослого человека, не страдающего аллергией, это не страшно, то у маленьких детей может возникнуть контактный дерматит. Поэтому детские вещи нужно тщательно полоскать. В современных стиральных машинах обычно предусмотрен режим дополнительного цикла ополаскивания.

ПАВ — не единственные опасные компоненты в составе бытовой химии. Есть вещества и опаснее, которые не должны содержаться в качественных моющих и чистящих средствах. Старайтесь не покупать бытовую химию, в составе которой присутствуют:

фосфаты (EDTA, NTA, Polycarboxylat) — смягчающие воду вещества, они аллергены, вредят здоровью и окружающей среде;

лаурилсульфат и лауретсульфат натрия (SLS и SLES) — есть в стиральных порошках и средствах для посуды, отвечают за пышное вспенивание и расщепление жиров, негативно влияют на кожу из-за разрушения жирового барьера, могут вызвать аллергический дерматит;

формальдегиды — консерванты, обеспечивающие длительную сохранность продукции, но в то же время обладающие канцерогенными свойствами, способные спровоцировать онкологические заболевания;

триклозан — вещество с сильными антимикробными свойствами и высокой токсичностью для окружающей среды и человека, оно уничтожает полезную организменную микрофлору, ослабляет иммунную систему;

пропиленгликоль — вещество, повышающее пластичность и текучесть бытовых средств, но для кожи оно токсичное и раздражающее;

хлор — распространённое в бытовой химии дезинфицирующее и отбеливающее средство, но в то же время обладающее сильной аллергенностью, причём не только при тактильном контакте, но даже при вдыхании летучих паров.

Как выбрать экологически безопасную бытовую химию

На рынке бытовой химии можно найти средства, основанные не на ПАВ, а на альтернативных биоразлагаемых веществах природного происхождения — биосурфактантах. Их получают путём соединения злаковой или картофельной глюкозы с жирными спиртами. Также для выделения биосурфактантов применяют бактериальную, грибковую или дрожжевую микрофлору.

В категорию экологически безопасных бытовых химикатов следует включить средства, в составе которых присутствуют не синтетические, а натуральные ароматизаторы. Искусственные отдушки в моющих и чистящих средствах — продукты переработки нефти. А вот в экологичных продуктах бытовой химии ароматизирующими компонентами выступают эфирные масла и экстракты растений.

Из самых распространённых природных ароматов в бытовой химии следует назвать эфирные масла цитрусов и линалоол, содержащийся в лаванде, мяте, кориандре.

Сегодня на полках магазинов в изобилии встречаются продукты с надписью «эко», но не все они действительно экологичны. Из проверенных брендов можно назвать «Mi&Ko», «Organic People», «Bio Mio», «Green Love». Непорядочные производители могут вводить покупателей в заблуждение насчёт экологичности продукции. Не стоит покупать чистящие и моющие средства, с надписью вроде «содержит натуральные компоненты» и с подозрительно расплывчатым и сокращенным перечнем состава. Чаще всего такие средства ничем не лучше, а то и хуже обычных.

Определить экологически безопасное бытовое средство несложно, на таре или упаковке стоит соответствующий значок. Как он выглядит, зависит от страны происхождения продукции. Для товаров российского производства это так называемый «Листок жизни». Настоящие экологичные средства почти не реализуются в обычных супермаркетах, их стоит искать в специализированных магазинах.

Выбираем бытовую химию правильно — советы покупателям

При выборе бытовых средств обратите внимание на товарную информацию, которая обязательно должна присутствовать на упаковке. Это поможет избежать фальсификата. Упаковка любого товара бытовой химии по законодательству должна содержать следующие сведения:

название продукта;

адрес и наименование изготовителя и организации, принимающей претензии от покупателей;

основные потребительские качества;

подтверждение соответствия товара законодательным нормам;

правила использования, инструкция;

возможная опасность и необходимые меры предосторожности;

вес или объём;

срок годности;

условия хранения;

дата производства;

номер партии.

Если возможно, откройте тару, принюхайтесь к средству. Выбирайте продукт, у которого запах невыраженный. Сравните стоимость бытовых средств. Продукция достойного качества не бывает дешёвой. Чем ниже ценник, тем токсичнее бытовая химия.

Выбирайте бытовые средства строго в соответствии с их назначением. Очищайте ими только те поверхности, для которых они предназначены. Для стирки детских вещей или уборки комнаты ребёнка покупайте исключительно детскую продукцию.

Никогда не соединяйте разные составы. Храните бытовые химикаты в герметично закрывающихся ёмкостях. Не оставляйте хранящиеся средства в открытой таре. Летучие вещества начнут испаряться, попадут в дыхательную систему, причинят вред здоровью.

Не пользуйтесь бытовой химией, у которой истёк срок годности. Дело не только в потере эффективности, но и в том, что продукт может химически преобразоваться, стать более токсичным. По этой же причине не следует подвергать химикаты термическому и ультрафиолетовому воздействию.

Не храните бытовую химию возле пищевой продукции. Даже микроскопическое количество химиката, попав в пищеварительный тракт, может спровоцировать отравление. Не оставляйте чистящие и моющие средства в доступном для детей и домашних животных месте. Если инструкция по использованию бытового химиката требует использования защитных средств, обязательно их наденьте.