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ВТБ вошел в число самых надежных банков России

Служба новостей Автор статьи
По итогам всероссийского опроса, проведенного с...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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По итогам всероссийского опроса, проведенного сервисом по поиску работы и подбора персонала SuperJob среди своих респондентов, ВТБ вошел в топ самых надежных банков России, набрав 43% голосов. Банк демонстрирует стабильно высокий уровень доверия среди всех категорий россиян.

По данным открытого опроса, наибольший уровень доверия к ВТБ демонстрируют миллениалы и бумеры — среди респондентов в возрасте 35–44 лет и старше 45 лет за банк отдали голоса по 47% опрошенных. Среди более молодой аудитории (18–24 лет) показатель составил 37%, а в группе 25–34 лет — 39%. Женщины доверяют ВТБ чуть больше, чем мужчины: 45% против 41% соответственно.

Клиенты ВТБ не просто доверяют банку, но и готовы рекомендовать его близким. В открытом опросе, где респондентов просили назвать один банк, который они однозначно порекомендовали бы своим родственникам, друзьям или знакомым, ВТБ занял второе место. Доля тех, кто, напротив, не стал бы рекомендовать банк, стала одной из самых низких среди крупнейших банков.

SuperJob — технологический лидер в области HR, крупнейший сервис по поиску работы и подбору персонала в России. Опрос проведен 13–25 апреля 2026 года среди 3000 экономически активных россиян старше 18 лет в 512 населенных пунктах всех округов страны. Список из 25 банков предоставлен порталом banki.ru: респонденты выбирали три самых надежных, на их взгляд, финансовых организации.

Справочно: опрос проведен среди экономически активного населения России старше 18 лет. В нем приняли участие 3000 респондентов.

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