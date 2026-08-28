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ВТБ получил сразу три награды Frank Award в зарплатных проектах

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Аналитическая компания Frank RG подвела итоги и...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Аналитическая компания Frank RG подвела итоги исследования рынка зарплатных проектов в России. ВТБ стал лидером по числу наград, одержав победу в трех номинациях премии: как лучший банк для корпоративных клиентов, за лучшие условия для состоятельных клиентов и за самые эффективные кросс-продажи.

Исследование Frank RG проводится раз в два года. В этом году ВТБ подтвердил свой высокий статус, доминируя сразу в нескольких категориях. На церемонии награждения из десяти призовых номинаций три достались ВТБ:

  • «Лучший зарплатный банк для корпоративных клиентов»
  • «Лучшие условия зарплатного обслуживания для состоятельных клиентов»
  • «Самые эффективные кросс-продажи зарплатным клиентам»

Каждый третий клиент ВТБ сегодня получает зарплату на карту банка. Это 11,5 млн человек и более 440 тыс. компаний по всей России. Такая география и масштаб подтверждают статус ВТБ как надежного партнера бизнеса и его сотрудников. Доля банка на рынке зарплатных проектов уже составляет более 20%.

«Эти награды – результат нашей системной работы по созданию лучших условий как для бизнеса, так и для сотрудников компаний. ВТБ не просто перезапустил зарплатный проект, сделав его отдельным брендом на рынке, но и выстроил эффективную экосистему, где зарплатный клиент получает максимальную выгоду от ежедневных транзакций, кредитных продуктов и программ лояльности. Наш подход заключается в том, чтобы предложения были актуальны для каждой отрасли», – прокомментировал заместитель руководителя департамента розничных продаж ВТБ Илья Ермаков.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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