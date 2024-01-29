Врач-инфекционист рассказал, возможно ли вылечить герпес

Герпес относится к наиболее широко распространенным вирусным инфекциям кожи и слизистых оболочек. Это крайне контагиозное заболевание имеет склонность к хроническому рецидивирующему течению, при этом обострения чаще случаются в холодный период года, когда снижается иммунитет. Чего не нужно делать, если заболевание вновь дало о себе знать, и можно ли полностью вылечить герпес, рассказали журналисты информационного издания «Новости Уфы».

Различают два основных типа вируса герпеса: вирус простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1), вызывающий поражения кожи лица в области губ, и вирус простого герпеса 2-го типа (ВПГ-2), являющийся возбудителем генитального герпеса. Оба типа вируса могут поражать слизистые оболочки полости рта и половых органов, а также кожные покровы в других областях.

При появлении герпетических высыпаний категорически запрещается нарушать целостность пузырьков и эрозий. Расчесывание, вскрытие пузырей чревато присоединением вторичной бактериальной инфекции, которая значительно отягощает течение заболевания. Кроме того, это может привести к более глубоким повреждениям кожи и слизистых с последующим образованием стойких рубцов. Неосложненный герпес заживает бесследно после отторжения корочки.

Обострения герпетической инфекции наиболее часто происходят на фоне снижения иммунитета. Причины ослабления иммунной защиты могут быть самыми разными: перенесенные заболевания, хронический стресс, недосыпание, неправильное питание, дефицит витаминов и микроэлементов. Полностью элиминировать вирус герпеса из организма невозможно, поскольку он способен длительно сохраняться в тканях нервной системы, лимфатических узлах и других органах в латентной форме. Однако адекватный уровень иммунитета позволяет контролировать активность вируса.

Диагностика герпеса основана на обнаружении специфических антител в крови методом иммуноферментного анализа, а также непосредственном выявлении вируса в биологических жидкостях с помощью полимеразной цепной реакции. Для профилактики рецидивов герпеса необходимо поддерживать иммунную систему: полноценно и рационально питаться, соблюдать режим труда и отдыха, избегать переохлаждений и стрессов. Хотя полностью предотвратить инфицирование вирусом герпеса невозможно, выполнение этих несложных рекомендаций позволит контролировать активность вируса и уменьшить частоту обострений заболевания. Ранее в Минздраве Башкирии рассказали передается ли герпес воздушно-капельным путем.