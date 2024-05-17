Вакансии и меры поддержки сотрудников на КАМАЗе - краткий обзор

КАМАЗ является не только автогигантом, достигшем успехов в области импортозамещения автомобильных компонентов и внедрения современных технологий, но и одним из самых надежных работодателей страны. О том, какие меры поддержки сотрудников действуют на заводе и какие открыты вакансии, мы расскажем в этой статье.

Условия работы

В компании грамотно выстроена социальная политика. Сотрудникам положены фиксированные выплаты на питание и проезд до места работы, иногородним специалистам предоставляют общежитие или частично компенсируют съём жилья. Кроме того, работникам «КАМАЗа» доступны льготные условия банковского кредитования, корпоративные скидки у компаний-партнеров, лечение в санатории за счет работодателя.

Отдельно стоит отметить программу заботы о детях сотрудников, которая включает не только подарки на Новый год, но и бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, приоритетное право на занятие вакантных должностей, участие в различных мероприятиях по профориентации.

Трудоустройство без опыта

На заводе действует программа обучения и наставничества. Поэтому здесь на ряд должностей готовы рассмотреть соискателей, не имеющих профильного образования и соответствующего опыта работы. Среди профессий, которые можно освоить прямо на производстве:

автоэлектрик – диагност,

маляр,

наладчик станков с ЧПУ,

фрезеровщик,

слесарь-ремонтник, в чьи обязанности входит ремонт и испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин,

стропальщик,

термист, которому предстоит осуществлять закалку и отжиг заготовок, деталей и инструмента из углеродистых и легированных сталей,

кузнец-штамповщик.

Вакансии для специалистов с высшим образованием

Также автоконцерну требуются экономисты, специалисты по внутреннему аудиту, связям с общественностью, подбору персонала, и, конечно, инженеры:

по качеству, которые будут анализировать рекламационные акты в системе 1С, результаты исследования дефектной продукции и осуществлять оценку эффективности внедренных мероприятий,

конструкторы, разрабатывающие сложные эскизные, технические и рабочие проекты, средства механизации, составляющие инструкции по эксплуатации конструкций и принимающие участие в монтаже, наладке, испытаниях оснастки,

технологи, занимающиеся разработкой, внедрением технологических процессов на производстве, контролем качества выполнения операций.

Информационные технологии

Также у завода есть дочерняя компания, специализирующаяся на оказании IT-услуг – Центр информационной технологий. Ей в данный момент требуется 23 сотрудника, в том числе: