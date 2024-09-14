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· 16+ · Анастасия Дмитриева

В причем преимущества врезных замков ?

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Расположение доводчиков зависит от цели их использования. Те, что расположены на дверях, предназначены для предотвращения утечки тепла из помещения. Они же могут использоваться и внутри квартиры или дома. Важно, что любой доводчик призван упростить применение двери, особенно – в распашных моделях, где часто применяются врезные доводчики. Их и другие популярные модели можно заказать с доставкой в компании АДА СБ.

Современная установка доводчиков предусматривает скрытый формат. Они не будут визуально заметны, но при этом смогут полностью выполнять поставленные задачи. Преимуществом скрытых доводчиков является встраиваемая система установки. Их можно применять на различных дверных конструкциях, не опасаясь за то, что система испортит внешний вид и будет выделяться на фоне единого дизайна помещения.

Чем хороши скрытые доводчики

Принцип работы доводчиков предельно прост. Используется тяга, когда в основном механизме обеспечивается дотягивание с помощью встроенной пружины из металла. Когда дверь распахивается, пружина сжимается – этому способствует поршень. Если требуется закрыть дверь, происходит расправление пружины.

Чтобы доводчик работал бесшумно, в его цилиндр заливается масло. Также система предусматривает наличие винтов. Они отвечают за разницу в скорости работы: происходит постоянный контроль над тем, чтобы дверь не открывалась и не закрывалась слишком быстро.

При установке скрытого доводчика будет осуществляться самостоятельное закрытие системы. Такой вариант позволяет быстро закрыть дверь после того, как она была открыта – процесс закрытия будет запущен автоматически.

Установка таких доводчиков актуальна для таких помещений, как кухня, ванная, спальня – после открытия двери не нужно будет следить, чтобы она была закрыта. Благодаря доводчику закрытие осуществится без участия человека, что очень экономит время и силы в быту.

Другим преимуществом автозакрытия дверей можно назвать повышенную шумоизоляцию. Доводчики обеспечат непроходимость звука между соседними помещениями благодаря регулярному и своевременному закрытию дверей. Такая функция пригодится не только дома: в офисных помещениях порой не менее важно соблюдение идеальной тишины. Доводчики на дверях, установленные в перегородках между различными отделами, позволят сотрудникам ощущать себя комфортно и спокойно без необходимости постоянного самостоятельного контроля над закрытием дверей на работе.

Кроме указанных преимуществ также можно отметить:

  • отсутствие шума при закрытии дверей;
  • увеличение срока эксплуатации фурнитуры – она меньше изнашивается и служит дольше;
  • повышение комфорта в использовании дверей – нет шума, постоянного контроля над закрытием дверей в комнатах.

Разновидности скрытых доводчиков

Существует несколько типов скрытых доводчиков. Здесь приведены особенности популярных моделей. Обычно такие системы бывают двух видов:

  • петлевые. Применяется такой вариант только для дверей из ДСП или шпонированных. При этом возможно использование конструкции в виде петли и в случае с одновременным применением утеплителя. Преимуществом доводчика является плавное закрытие дверей. Устанавливается он скрытым способом – невидим для окружающих, но с максимальной функциональностью. Стоит отметить и простоту установки, которая доступна даже тем, кто ранее не имел дела с доводчиками;
  • имеющие стержень. Отличаются повышенной прочностью. Такие системы вполне способны работать с дверьми из натурального массива. Вдобавок доводчики имеют небольшие размеры, а за счет скрытой установки они не видны со стороны. Расположение их – обычно в самом полотне либо перекрытии. Особенностью такой фурнитуры является ее врезной характер.

Петлевой тип не приспособлен для работы с очень тяжелой дверью. Такой вариант больше актуален для межкомнатных перегородок, квартиры. Второй тип, со стержнем, максимально подходит для дверей с большим весом. Он легко выдерживает нагрузку. Установка таких доводчиков актуальна в случае, если дверь – из металла или тяжелого древесного массива.

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