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· 16+ · Анастасия Дмитриева

В каком районе Минска лучше купить квартиру

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С каждым годом Минск становится всё больше и прекраснее. Мегаполис развивается, становится удобнее для туристов и для жителей страны. Тем, кто решил купить квартиру в Минске (https://gohome.by/sale/flat/minsk), важно знать, какие районы самые чистые и зеленые, где из крана течёт хорошая вода.

Лучшие микрорайоны столицы Беларуси

Столица состоит из районов с разной площадью, инфраструктурой. Критерии выбора места для комфортного проживания у каждого свои. Семье повезет, если совпадет сразу несколько требований.

Новая Боровая

Минчане считают этот комфортный ЖК самым европейским. Его строили по типу SMART+SOCIAL, воплотившему в себе все пожелания жителей. Школа, два детсада, спорткомплекс и торговый центр привлекают молодые семьи с детьми.

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Маяк

ЖК удачно расположен – все объекты инфраструктуры в шаговой доступности. Людей привлекают 25-этажные высотки и шикарные пентхаусы.

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Высокие цены на жильё объясняются современно архитектурой и идеальным благоустройством. Оборудовано множество детских площадок, мест отдыха и занятий спортом.

Minsk World

Комплекс недавно построили неподалёку от центральной части города. Здесь есть:

  • международный центр финансов,
  • выставочные залы,
  • спортивный центр,
  • театр и амфитеатр,
  • городской парк.

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Здесь есть всё и для активного отдыха, в том числе велодорожки, детские площадки.

Немига

Один из наиболее удобных мест для туристов, поскольку вмещает в себя исторический центр, сконцентрировавший развлечения и интересные для изучения места. Удобное транспортное сообщение предлагает следить за поездами и автобусами по специально разработанной системе расписаний. В инфраструктуре – школы, детские сады, поликлиники, бассейны, детские и игровые площадки.

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Зеленая Гавань

ЖК недавно построен в трех километрах от Минска, рядом с природным заказником. Вместе с чистейшим воздухом и зелеными лесами жители получают места семейного и активного отдыха. В шаговой доступности магазины, фитнес-центры и салоны красоты.

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Лебяжий

Район расположился на окраине столицы. В жилой части Центрального района внимание привлекает нестандартная архитектура многоэтажек. Развитая инфраструктура и транспортная сеть позволяют легко попасть в любое место Минска.

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Итак, по списку можно представить особенности каждого жилого района. Легко сделать выбор тем, кто предпочитает транспорт и нужные объекты в шаговой доступности, и тем, кто хочет жить со всеми удобствами в экологически чистой местности.

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